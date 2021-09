Jeden na czterech pracowników boi się utraty pracy z powodu zakończenia programu furlough

Fot. Getty

Koniec furlough zbliża się wielkimi krokami i tym razem wydaje się raczej nieunikniony. W związku z tym wielu brytyjskich pracowników poważnie obawia się o swoją pracę, sądząc, że firmy będą próbowały redukować koszty zatrudnienia.

Program furlough rozpoczął się w marcu 2020 roku i od tamtej pory był już kilka razy przedłużany. Ostatnie przedłużenie zatwierdził w marcu 2021 Kanclerz Skarbu Rishi Sunak, ogłaszając nowy budżet. Furlough został wtedy przedłużony do końca września 2021.

Koniec furlough w UK

Jak na razie nic nie wskazuje na to, by furlough miał zostać przedłużony po raz kolejny. W związku z sukcesem brytyjskiego programu szczepień i aktualną dobrą kontrolą epidemii na Wyspach, rząd UK nie planuje przedłużenia tego programu pomocowego.

Przypomnijmy, że w ramach furlough miliony brytyjskich pracowników nie straciło pracy w czasie pandemii. Pracodawcy mieli możliwość wysyłać na przymusowe urlopy tych pracowników, dla których z powodu lockdownu akurat nie było pracy. Wynagrodzenie ich było płatne w zdecydowanej mierze ze Skarbu Państwa.

Brytyjscy pracownicy boją się zwolnień na zakończenie furlough

W związku ze zbliżającym się ostatecznym zakończeniem programu furlough, NerdWallet przeprowadził sondaż wśród niemal 1000 brytyjskich pracowników, zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin. Ankietowanych pytano o to, czy sądzą, że grozi im zwolnienie w związku z wycofaniem rządowej pomocy dla pracodawców.

Wyniki pokazują, że ogółem niemal jeden na czterech (24 proc.) brytyjskich pracowników boi się utraty pracy w najbliższym czasie. Największe obawy są obecne wśród najmłodszej grupy brytyjskich pracowników, czyli wśród osób w wieku 18-34 lata. W tej grupie zwolnienia z pracy boi się jeden na trzech (33 proc.) pracowników.

Pracownicy w UK szukają nowej pracy?

Oprócz obaw o utratę pracy, ankieta NerdWallet pokazała również, że wielu brytyjskich pracowników nie zamierza bezczynnie czekać na koniec furlough i na werdykt swojego pracodawcy. Co czwarty respondent (25 proc.) już rozpoczął albo planuje niebawem rozpocząć poszukiwanie nowej pracy. Z drugiej strony, aż jedna trzecia badanych (33 proc.) stwierdziła, że nie zacznie szukać nowej pracy do czasu ustabilizowania się sytuacji na gospodarczej w UK.

Co ciekawe, niepewność co do bezpieczeństwa zatrudnienia i poszukiwanie nowej prac,y zauważalne wśród dużej części brytyjskich pracowników, może okazać się korzystne dla wielu firm w UK, borykających się obecnie z niedoborem pracowników. Szczególnie problem ten dotyka przedsiębiorstw z sektora turystycznego, gastronomicznego oraz z sektora transportu i spedycji. Firmy takie, jak Amazon czy Tesco, oferują atrakcyjne warunki zatrudnienia, a nawet premie za rozpoczęcie pracy.