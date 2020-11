Jechał 152 mph przy ograniczeniu do 30 mph. Najgorsze "wyczyny" piratów drogowych w UK

Jakimi kierowcami są Brytyjczycy? Jak wynika z raportu udostępnionego przez organizację Brake wynika, że mają ciężką nogę i lubią szybką jazdę - jeden na pięciu przyznaje się, że jadąc drogą krajową przekroczył prędkość 100 mil na godzinę.

Według najnowszych badań przeprowadzonych przez organizację charytatywną Brakję około jeden na pięciu brytyjskich kierowców przyznał się do jazdy po drogach krajowych z prędkością przekraczającą 100 mil na godzinę (to w przybliżeniu 160 km/h). Odsetek takich kierowców jest jeszcze wyższy w przypadku kierowców określanych, jako "młodzi" - w przedziale wiekowym od u 25-34 - sięga on do poziomu około 33%.

Biorąc pod uwagę średnią we wszystkich grupach wiekowych odsetek ten wynosi w sumie 18 procent. Szybszą jazdą wolą zdecydowanie mężczyźni - biorąc pod uwagę kryterium płci mamy do czynienia z odsetkiem 28% mężczyzn, którym zdarzyło się przekroczyć 100 mil na godzinę. Wśród kobiet wynosi on jedynie 9%

Jakimi kierowcami są Brytyjczycy? Mamy wyniku raportu!

Nie można zapomnieć też o swoistych rekordzistach brytyjskich dróg. Pirat drogowy, bo inaczej tego kierowcy nie da się określić, po autostradzie w Nottinghamshire pędził z prędkością dochodzącą do 180 mph (290 km/h)! Dodajmy, że była to droga, na której obowiązywało ograniczenie do 70 mph. Z kolei Met Police w strefie, gdzie maksymalna prędkość wynosi 30 mph (48 km/h) zarejestrowało przejazd kierowcy z prędkością 152 mph (244 km/h).

"Nie ma usprawiedliwienia dla przekraczania obowiązujących ograniczeń prędkości, a liczby te podkreślają rażąco nadmierne prędkości niektórych kierowców, którzy całkowicie lekceważą prawo i bezpieczeństwo ludzi" - komentował wyniki raportu Joshua Harris z Brake.

"Wiemy, że wielu ludzi przekracza limity przez pomyłkę. Jednak z naszych badań wynika, że ​​szokująca liczba kierowców, zwłaszcza mężczyzn, rażąco lekceważą przepisy ruchu drogowego. Nikomu z nas nie powinno zagrażać ryzykowne zachowanie innych osób i dlatego w Tygodniu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego prosimy wszystkich o przyłączenie się do naszego apelu: Nie ma potrzeby, aby przyspieszać (No Need to Speed)" - zaznacza Harris.

Raport organizacji Brake ukazał się podczas trwającego właśnie (16-22 listopada 2020 r.) Tygodnia Bezpieczeństwa Drogowego (Road Safety Week).

Warto w tym miejscu dodać, że według oficjalnych danych brytyjskiego Ministerstwa Transportu z powodu nadmiernej prędkości w w 2019 roku na drogach w UK zginęły 44 osoby, a 143 zostały ranne.

POBIERZ aplikację "Polish Express" na swój telefon z Androidem - KLIKNIJ TUTAJ!