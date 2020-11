Zakaz sprzedaży nowych samochodów z silnikiem Diesla i na benzynę w UK. Boris Johnson chce wdrożyć nowe przepisy szybciej niż planowano

Fot. Getty

Zakaz sprzedaży nowych samochodów napędzanych benzyną lub ropą zostanie wprowadzony w życie wcześniej, niż zapowiadano. Boris Johnson chce wdrożyć nowe przepisy w ciągu najbliższych 10 lat.

Wielka Brytania przyspieszy wprowadzenie zakazu sprzedaży nowych samochodów z silnikiem Diesla i na benzynę. Jak poinformował Financial Times, do 2030 roku, w ramach rządowego planu promowania samochodów elektrycznych, z brytyjskiego rynku mają zniknąć oferty sprzedaży nowych samochodów napędzanych ropą i benzyną. Decyzja ma zostać oficjalnie ogłoszona w najbliższym tygodniu.

Zakaz sprzedaży nowych samochodów z silnikiem Diesla i na benzynę w UK

Projekt zakazania do 2040 roku sprzedaży samochodów napędzanych benzyną i olejem napędowym (w tym hybryd i hybryd typu plug-in) po raz pierwszy został ogłoszony jeszcze w 2018 roku - jako część rządowej strategii osiągnięcia zerowej emisji dwutlenku węgla do 2050 roku. Po dalszym przeanalizowaniu sytuacji, rząd stwierdził jednak, że całkowite wycofanie z rynku nowych samochodów z silnikiem Diesla lub na benzynę będzie możliwe już w 2035 roku. Teraz mówi się już z kolei o roku 2030.

Decyzja, która według Financial Times ma zostać ogłoszona w przyszłym tygodniu, jest częścią szerszej inicjatywy rządu Borisa Johnsona w sprawie ochrony środowiska. We wrześniu rząd zapowiedział między innymi, że do 2025 roku nałoży na brytyjskie firmy obowiązek raportowania kwestii związanych z ryzykiem klimatycznym.