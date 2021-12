Jakie ograniczenia będą obowiązywać w Boże Narodzenie? Obowiązkowe maseczki i inne restrykcje mogą zostać przedłużone

Fot. Getty

Kiedy dowiemy się, czy i jakie ograniczenia będą obowiązywać w UK na Boże Narodzenia? Według niektórych doniesień, obowiązkowe maseczki oraz pozostałe ogłoszone restrykcje mogą zostać przedłużone do nowego roku.

W ubiegłym tygodniu w Anglii zaostrzono ograniczenia, przywracając obowiązkowe maseczki w sklepach i w środkach transportu publicznego. W całym UK wprowadzono także nakaz izolacji dla bliskich kontaktów osób zakażonych Omikronem (bez względu na szczepienie), a także ograniczenia dotyczące podróży zagranicznych.

Kiedy premier ogłosi decyzję ws. ograniczeń świątecznych w UK?

Rząd podkreślił jednak, że zasady te wprowadzono jedynie tymczasowo, by zahamować wzrost zachorowań i dać naukowcom więcej czasu na dokładne zbadanie nowego wariantu koronawirusa. Według zapowiedzi, efektywność ograniczeń miała zostać oceniona po upływie trzech tygodni, co wypadałoby w tygodniu bezpośrednio poprzedzającym Boże Narodzenie, 20 lub 21 grudnia 2021. Wtedy też ograniczenia mogłyby zostać częściowo lub całkowicie zniesione – lub wręcz przeciwnie, mogłyby zostać przedłużone, a nawet rozszerzone i inne zasady.

W związku z możliwością przedłużenia obostrzeń Daily Mail donosi, że Boris Johnson może zdecydować się na wcześniejsze ogłoszenie decyzji, dotyczącej ewentualnych restrykcji świątecznych. Kiedy miałoby to nastąpić? Według brytyjskiego magazynu, ogłoszenie dotyczące zasad, jakie miałyby obowiązywać w Boże Narodzenie, może nastąpić w weekend poprzedzający święta, najprawdopodobniej 18 grudnia. Nie jest to jednak data potwierdzona przez brytyjskie władze.

Ponadto, według Daily Mail przedłużenie wprowadzonych w ostatnim czasie ograniczeń jest raczej prawdopodobne. Do kiedy najnowsze restrykcje miałyby obowiązywać i dlaczego mogą zostać przedłużone? Media podają datę 11 stycznia 2022, choć oczywiście są to dopiero spekulacje. Powodem przedłużenia restrykcji miałyby być wciąż trwające badania nad Omikronem i nadal zbyt mała wiedza na jego temat, co oznaczałoby, że naukowcy potrzebują więcej czasu, by wiarygodnie ocenić faktyczne ryzyko nowego wariantu.