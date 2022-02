Jaki Brexit wpłynął na UE? Polacy i obywatele innych państw Wspólnoty nie przejęli się zbytnio odejściem UK

Fot. Getty

Od Brexitu minął już ponad rok. Jak po tym czasie obywatele Polski i innych państw UE oceniają wpływ odejścia Wielkiej Brytanii na funkcjonowanie Wspólnoty? A jak dla porównania oceniają sytuację Brytyjczycy?

W ramach projektu YouGov-Cambridge Globalism przebadano ponad 10 000 obywateli 9 krajów Unii Europejskiej – w tym Polski – oraz obywateli Wielkiej Brytanii. Respondentów proszono, by ocenili wpływ Brexitu na unijną gospodarkę i jedność Wspólnoty.

Jak się okazuje, ogólnie rzecz biorąc większość przebadanych obywateli UE jest zdania, że odejście Wielkiej Brytanii niewiele zmieniło w funkcjonowaniu Unii. Co więcej, znaleźli się nawet tacy, którzy Brexit oceniają pozytywnie. Jakie opinie dominują wśród Polaków? Co o sytuacji sądzą Brytyjczycy?

Jak Brexit wpłynął na gospodarkę UE?

Według przytoczonej przez YouGov ekspertyzy Office for Budget Responsibility, szacuje się, że długoterminowy wpływ Brexitu na brytyjską gospodarkę będzie dwukrotnie większy niż wpływ pandemii. Z drugiej jednak strony, podobnej tendencji nie widać w kwestii wpływu Brexitu na gospodarkę unijną.

Jak to widzą sami Brytyjczycy? Ankieta pokazuje, że mniej więcej tyle samo obywateli UK sądzi, że Brexit nie miał dużego wpływu (ani pozytywnego, ani negatywnego) na gospodarkę UE (34 proc.), co tych, którzy są zdania, że Brexit miał wyraźnie negatywny wpływ na sprawy finansowe UE (37 proc.). 6 proc. Brytyjczyków sądzi, że unijna gospodarka zyskała na Brexicie.

Z kolei wśród Polaków zdecydowanie dominuje pogląd, że Brexit nie przyniósł dużej różnicy dla gospodarni unijnej (47 proc.), natomiast o negatywnych skutkach przekonanych jest 27 proc. obywateli Polski, a o pozytywnych 6 proc.

Co ciekawe, pomimo różnic co do oceny negatywnych skutków Brexitu, obywatele wszystkich 10 państw (Wielkiej Brytanii i UE) okazali się dość zgodni w opinii, że Brexit raczej nie przyniósł pozytywnych skutków unijnej gospodarce. Większość badanych jest zdania, że unijna gospodarka ani szczególnie nie zyskała, ani nie straciła na Brexicie.

Jak Brexit wpłynął na jedność UE?

Jak zauważa YouGov, w okresie referendum, a następnie jeszcze zanim Brexit stał się faktem, gdy toczyły się ostre negocjacje w sprawie umowy brexitowej UK-UE, w europejskim społeczeństwie silnie wybrzmiewały obawy, dotyczące tego, że opuszczając UE Wielka Brytania zainspiruje do podobnego kroku inne państwa Wspólnoty, co ostatecznie doprowadzi do rozpadu UE. Jak na razie na nic takiego jednak się nie zanosi.

Co więcej, według ankiety YouGov, większość Europejczyków jest zdania, że Brexit wcale nie naruszył jedności Unii Europejskiej – choć najmniej przekonani co do tego są Brytyjczycy, wśród których 32 proc. zgodziło się z większością obywateli UE, natomiast 34 proc. jest zdania, że jedność UE została naruszona przez Brexit.

Co jednak ciekawe, po kilkanaście procent Hiszpanów, Brytyjczyków, Francuzów i Duńczyków jest przekonanych, że Brexit poprawił wewnętrzne stosunki w UE i pozytywnie wpłynął na jedność Wspólnoty.

A jakie zdania na ten temat mają Polacy? Dokładnie połowa naszych rodaków (50 proc.) uważa, że Brexit nie miał ani negatywnego, ani pozytywnego wpływu na jedność UE. Z kolei co czwarty Polak (25 proc.) jest przekonany, że Brexit w jakiś sposób jednak naruszył wewnętrzną spójność Wspólnoty, natomiast 7 proc. Polaków sądzi, że odejście UK pozytywnie wpłynęło na Unię Europejską.

