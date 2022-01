Polska rodzina, która po 3 latach w UK wyjechała do Polski, teraz ma problemy z powrotem na Wyspy

Polacy, którzy mieszkali parę lat na Wyspach przed 2020 rokiem, mają problem z powrotem do UK

Polacy, którzy mieszkali parę lat na Wyspach przed 2020 rokiem, mają problem z powrotem do Wielkiej Brytanii

Ze względu na nowe imigracyjne przepisy obowiązujące od 1 stycznia 2021 pewna polska rodzina, która od 2016 do 2019 roku mieszkała na Wyspach, a następnie wyjechała do Polski, ma problem z powrotem do Wielkiej Brytanii. Dlaczego?

Obywatele krajów UE, którzy przyjechali na Wyspy nawet 30 grudnia 2020, mogły bez problemu starać się o pre-settled status mimo swojego wyjątkowo krótkiego pobytu w Wielkiej Brytanii. Jednak ci, którzy mieszkali w UK przez wiele lat, jednak przed zakończeniem 2020 roku wyjechali z Wysp nie wyrabiając statusu, a teraz planując powrót do Wielkiej Brytanii muszą przejść taki sam proces, jak imigranci, którzy nigdy w UK nie mieszkali.

P roblemy z powrotem na Wyspy

Na jeden z grup powrotowych pojawiło się pytanie ze strony polskiej rodziny, czy po paroletnim pobycie w Wielkiej Brytanii – od 2016 do 2019 roku, a następnie wyjeździe do Polski, można strać się o pre-settled status czy należy złożyć wniosek o wizę.

Niestety zgodnie z nowymi przepisami imigracyjnymi, status zasiedlenia nie przysługuje osobom, które wyjechały z Wielkiej Brytanii przed końcem 2020 roku i nie złożyły do tego czasu wniosku o status. Jedynym sposobem na powrót na Wyspy jest otrzymanie wizy, a to nie jest łatwe, gdyż kryteria są wygórowane.

Jakie warunki trzeba spełnić, aby dostać wizę do UK?

Obywatele krajów Unii Europejskiej, którzy chcą przeprowadzić się na Wyspy, muszą starać się o wizę, a uzyskanie jej wiąże się ze zdobyciem 70 punktów w ramach nowego systemu imigracyjnego. W przypadku gdy dana osoba otrzymała ofertę pracy od zatwierdzonego pracodawcy na stanowisko wymagające kwalifikacji i potrafi mówić w języku angielskim – otrzyma 50 punktów.

Wnioskodawca może otrzymać brakujące 20 punktów, jeśli wysokość jego przyszłych zarobków w UK wynosić będzie co najmniej 25 600 funtów rocznie. Ponadto dodatkowe punkty można także zdobyć za posiadanie lepszych kwalifikacji (10 punktów za doktorat – PhD lub 20 punktów za doktorat z zakresu nauk ścisłych, technologii, inżynierii lub matematyki) lub ofertę pracy z branży, w której istnieją niedobory pracowników (20 punktów), nawet jeśli nie idzie to w parze z wysokimi zarobkami.