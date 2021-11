Największa rodzina w UK znów nie będzie w tym roku oszczędzać na świętach? Sue Radford może wydać na prezenty nawet £5000!

Fot. YouTube

Chyba każdy w UK słyszał o rodzinie Radfordów – największej rodzinie w Wielkiej Brytanii, która nie pobiera zasiłków. Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia media postanowiły przypomnieć o licznej rodzince, przewidując jednocześnie, ile pieniędzy Sue i Noel Radfordowie znów przeznaczą na prezenty dla swoich dzieci.

Sue Radford – mama 22 dzieci, powiedziała, że rodzina postawiła już w domu pierwszą choinkę. W zeszłym roku Radfordowie mieli w domu w Morecambe (Lancashire) aż trzy drzewka – jedno w salonie, jedno w kuchni i jedno na werandzie. Wiemy także, że Sue kupiła już spersonalizowane świąteczne worki na prezenty dla wszystkich swoich dzieci, aby nie zostały one pomieszane w trakcie pakowania i układania pod drzewkami.

Tysiące funtów na prezenty

Media spekulują, ile pieniędzy Sue i Noel Radfordowie przeznaczą w tym roku na prezenty dla swoich dzieci. Bo wiadomo jest, że największa brytyjska rodzina zazwyczaj na Świętach Bożego Narodzenia nie oszczędza. W poprzednich latach Sue Radford przeznaczała na prezenty ok. £5000, wydając na każde dziecko od £100 do £250. Ile wyda tym razem? Trudno to dokładnie przewidzieć, ale trzeba wiedzieć, że w celu zapakowania wszystkich prezentów rodzice licznej gromadki kupują każdego roku nawet 70 rolek papieru do pakowania.

Rodzina Radfordów słynie z tego, że nie pobiera zasiłków. Rodzina prowadzi firmę Radford Pie, zlokalizowaną w pobliżu ich rodzinnego domu, która serwuje świeże i zdrowe zapiekanki w cieście. Obecnie w domu rodzinnym wciąż mieszka 19 dzieci – Chloe(25), Jack (23), Daniel (21), Luke (20), Millie (19), Katie (18), James (17), Ellie (15), Aimee (14), Josh (13) Max (12) Tillie (10), Oscar (9), Casper (8), Hallie (5), Phoebe (4), Archie (3), Bonnie (2) i Heidie(1). Jedno dziecko – Alfie, zmarło w 2014 r., a dwoje najstarszych dzieci – Chris (31) i Sophie (26) już się wyprowadziło.