"Jak zostać radcą prawnym w Wielkiej Brytanii?" - zapraszamy na specjalny webinar!

Artykuł sponsorowany

Co nowego słychać w Motivation Academy?

Akademia Motywacji we współpracy z Uniwersytetem Prawa zorganizowała wydarzenie online, podczas którego korepetytor POLSKI objaśni Wam dwie możliwości uzyskania tytułu radcy prawnego. W ramach eventu online "How to become solicitor in UK?" ("Jak zostać radcą prawnym w Wielkiej Brytanii?"). Będziesz mieć również możliwość zadawania pytań w panelu pytań i odpowiedzi na koniec! Jeśli chcesz dołączyć do tego wydarzenia, zarejestruj się pod poniższym linkiem (https://interactive.secure.force.com/leadscapture/?campaign=70167000001ACGN).

Można też skontakwować się z Kamilą Żak bezpośrednio pisząc do niej wiadomość o treści "zapis na webinar" na numer 07949706242 za pośrednictwem WhatsAppa.

Termin mija w dniu 26 marca o godzinie 16:00, więc warto się pośpieszyć!

To jeszcze nie wszystko! Rozpoczął się również nabór na studia prowadzone całkowicie w trybie on-line pod szyldem "Study WHENEVER you want and WHEREVER you want!". Jeśli chcecie się dowiedzieć więcej na ten temat zapraszamy na spotkanie z Kamilą Żak z Motivation Academy. Wystarczy kliknąć w ten link, aby ustalić termin spotkania i dowiedzieć się wszystkiego na temat możliwości kształcenia zdalnego i edukacji bez wychodzenia z domu!

Akademia Motywacji została założona w 2015 roku przez kobietę związaną z edukacją od ponad 6 lat. Jest to inicjatywa mająca na celu pomóc tym Polakom i innym obywatelom krojom unijnych w zdobyciu wykształcenia odpowiadającego potrzebom rynku pracy w Wielkiej Brytanii.

Akademia Motywacji zatrudnia osoby z dużym doświadczeniem zawodowym. Jak wskazuje nazwa firmy, jej pracownicy są bardzo zmotywowani, zorientowani na cel i głodni sukcesu. Dokładnie wiedzą, czego chcą w życiu osiągnąć i taką postawę dzielą z klientami Akademii. Misją firmy jest praca na rzecz obywateli UE mieszkających w Wielkiej Brytanii, ale także dla tych, którzy planują przeprowadzić się na Wyspy

KONTAKT:

Kamila Żak WhatsApp: 07949706242

[email protected]

https://www.facebook.com/kamila.zak.7127

https://motivationacademy.org.uk

https://www.facebook.com/motivationacademyUK/

Redakcja "Polish Express" nie ponosi odpowiedzialności za powyższe treści.