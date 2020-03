Polscy przedsiębiorcy docenieni na Gali Top Polish Brands. Wśród laureatów marka promująca edukację wyższą w UK

6 lutego w warszawskim hotelu Bristol odbyła się gala „Top Polish Brands” zorganizowana przez Milenę Annę Gołdę, redaktor naczelną magazynu CEO Magazine. Podczas tego wydarzenia, rozdane zostały statuetki dla marek, które mogą być wzorcem dla innych oraz odbyła się premiera książki „Zwykli, niezwykli. Historie biznesowe ludzi sukcesów i polskich marek”. Galę, uświetnioną koncertem Anny Bakalarskiej oraz pokazem kreacji polskiej projektantki z Radomia, Diany Walkiewicz, poprowadził Zygmunt Chajzer, jeden z najbardziej znanych i doświadczonych polskich dziennikarzy.

Wydarzenie, które zjednoczyło w jednym miejscu topowe polskie marki, umożliwiło także wsparcie potrzebującym pomocy- podczas gali odbyła się licytacja charytatywna, podczas której udało się zebrać ponad 34 tys. złotych na rzecz Leosia cierpiącego na porażenie mózgowe oraz Krzysia i Zbycha Walerych, młodych mistrzów Polski w pływaniu.

W ciągu ostatnich lat obserwujemy rozwój polskich marek, coraz więcej osób decyduje się na zostanie przedsiębiorcą, nawiązując do wypowiedzi Mileny Gołdy otwierającej Galę: „Polskie przedsiębiorstwa, te małe i średnie, tworzą 70 proc. miejsc pracy i ponad 50 proc. polskiego Produktu Krajowego Brutto, a więc to my tak naprawdę tworzymy polską gospodarkę i powodujemy, że Polska nazywana jest już Tygrysem Europy”. Uczestnicy wydarzenia, oprócz celebracji sukcesów mieli możliwość wysłuchania panelu dyskusyjnego, w którym zasiadł między innymi europoseł Ryszard Czarnecki, prezydent Konwentu Colegium Humanum, który wspomniał o tym, że wzrósł polski eksport, mimo utrudnień w handlu ze Wschodem.

Wśród ponad 20 nagrodzonych marek znalazła się Kamila Żak, mieszkająca w Leicester właścicielka marki Motivation Academy, zajmująca się doradztwem edukacyjno-zawodowym. Kamila zajęła się motywowaniem Polaków na emigracji do podjęcia studiów wyższych, ponieważ od zawsze wierzyła w to, że trzeba w pełni wykorzystywać swój potencjał.

Zatrudniła się w firmie, która zajmowała się pomocą w aplikacji na studia, aczkolwiek nie godziła się z tym, że potencjalni studenci byli zachęcani do podjęcia kierunków, które nie były dobrane do ich potrzeb, jedynie znajdowały się w ofercie firmy.

Jako że sprawiedliwość oraz etyka pracy są wartościami, którymi kieruje się w życiu, zaczęła po godzinach nieodpłatnie doradzać aplikantom, jaką uczelnię i kierunek wybrać. Ponieważ siła rekomendacji ściągała do niej coraz więcej osób, postanowiła samodzielnie nawiązać współpracę z uczelniami i tak powstała jej marka. Kamila obecnie współpracuje z większością uczelni wyższych w UK oraz innych krajach (m.in. Stanach Zjednoczonych, Niemczach, Kanadzie).

Jest najbardziej doświadczonym agentem rekrutacyjnym w Wielkiej Brytanii, a praca jest jej pasją- jak sama przyznaje, największym wynagrodzeniem jest kolejny szczęśliwy student, który podjął dalszą naukę zgodną z jego/jej pasją. Szczególnie bliski jej sercu jest los samotnych mam, którym swoim przykładem pokazuje, że posiadanie dziecka nie jest ograniczeniem a motywacją do tego, żeby dla siebie i dziecka się realizować i rozwijać. Pomoc Kamili jest darmowa- oprócz pomocy w wyborze kierunku i uczelni Motovation Academy pomaga z uzyskaniu pożyczki studenckiej oraz dofinansowania na życie podczas studiów. Szczegóły możecie znaleźć na stronie: www.motivationacademy.org.uk

Dla Kamili to już kolejna nagroda w tym roku- w styczniu wygrała plebiscyt Woman in the World Awards jako „Higher education consultant of the year 2019” i odebrała na uroczystej Gali w Londynie statuetkę z rąk Conrado Moreno. Plebiscyt ten, organizowany przez luksusowy magazyn Woman in the World jest uhonorowaniem przedsiębiorczych, kreatywnych kobiet, które swoim działaniem i historią są przykładem a najczęściej inspiracją dla innych. Nie spoczywa jednak na laurach- chcąc zjednoczyć i zmotywować kobiety stworzyła facebookową grupę Biznesowe i Zaradne Halinki w UK, gdzie jednoczy kobiety, te, które mają już dobrze prosperujące biznesy czy te, które są na początku drogi.

Lista wszystkich nagrodzonych Top Polish Brands: Katarzyna Cierpka, prezes Katarzyna Cierpka Company; Katarzyna Izabela Dobrowolska, prezes kilku spółek, w tym U Mechaników; Tomasz Miksa, CEO Beat Blast Record; Ryszard Czarnecki, przewodniczący konwentu Collegium Humanum; Bartosz Tomczyk, przewodniczący Rady Nadzorczej PROVEMA; Justyna Matuszak-Leśny, partner kancelarii ESB; Rafał Michalski, prezes zarządu Blachotrapez; Iwona Tkaczyk, właścicielka ATELIER CHRISTIAN, Diana Walkiewicz, projektanka mody, właścicielka DeVu; Victor Tromer, prezes Śląskiej Grupy Kapitałowej; Emilia i Ionut Bologna właściciele A&M Holding i Mat Gab i Sami Swoi; dr Marek Wasiluk właściciel L’experta i właściciel Clinmark; Iwona Czyżykowska, właścicielka Diamond Aesthetic Beauty; Paweł Węgrzyn, właściciel Paweł Węgrzyn-fashion; Monika Więcek, właścicielka MW Clinic; Joanna Maria Jastkowiak, właścicielka Edufan; Monika Hołub, prezes Geodetic; Dominika Flaczyk, prezes Grupa Profesja; Szymon Frank, właściciel Dr Frank Autorska Klinika Stomatologiczna; Michał Skorupa, prezes Foton Technik Sp. Z o.o.; Natalia Jefimowa, międzynarodowy trener i mentor; Angelica Pegani, dziennikarka, specjalistka ds. reklamy i marketingu; Kamila Żak, właścicielka Motivation Academy; Jacek Rutkowski, prezes PW Mat-Bud; Dorota Kuźnicka, projektantka obuwia i torebek; Robert Kościelski, prezes House of Glam; Witold Tylutki, właściciel Casino Vodka; Kinga Hanna Stachowiak, wspólnik w Kancelarii Prawnej Skarbiec oraz Robert Nogacki twórca Kancelarii Prawnej Skarbiec; Anita Gołębiowska, właściciel Master Beauty Poland; dr Beata Sikora-Miłowska, właścicielka Bea Beauty Clinic; Mariusz Maksymiuk, prezes Adexon; Andrzej Klimowski, prezes Grupa Wolf; Roxana Wójcik, właściciel All-Car; Zbigniew Skrzypczyk, prezes Kingway; Aleksandra Fajęcka, prezes AFA Media i Wioletta Nowak, wspólniczka AFA Media; Marta Pocztarska-Hrebień i Michał Hrebień, właściciele Grupa Nucity; Robert Samczyk, prezes Protech Motors; Piotr Grabowski, właściciel GWLAW Piotr Grabowski & Partners; Łukasz Milewski, właściciel Milewski Grow With Us; Leszek Zołotarski, prezes El Ekspert; Przemysł Jończyk, prezes Jaaqob Holding.

Lista wszystkich nagrodzonych w plebiscycie Woman in the World Awards: Joanna Frączyk, właścicielka salonu Joanna Beauty; Katarzyna Turlik, właścicielka marki Kate Tiu Beauty; Ewa Golec psycholog; Zuzanna Strzelecka, właścicielka marki Godesscence; Anita Gierczyk, stylista i specjalista budowania wizerunku; Ewa Oleksy diamentowa konsultantka diety Cambridge; Milena Juszczak-Marciniak, właścicielka marki Lady Hustler by Milena; Justyna Kowalczyk ze stowarzyszenia Akademia Kobiety; Malwina Kukaj, założycielka stowarzyszenia Polish Klan Association; Joanna Szyc-Zimna, właścicielka salonu Jo Beauty; Izabela Lichoń i Marta Michałek, właścicielki Moustache waitresing for you; Aleksandra i Żaneta Tomaszewskie, właścicielki marki More and More,; Milena Budrewicz, właścicielka World Dental; Ewa Gryziak, właścicielka Blanket Story; Anna Radomwska właścicielka marki Maria Gallo Photography; Karina Piórkowska, właścicielka restauracji White Goose Bistro; Agnieszka Kowalczewska, właścicielka marki Aga Sova Art.; Ewelina Mularski, właścicielka Marki G-13 Team; Dagmara Szewczyk, właścicielka kliniki Coramed – beauty Surgery; Kamila Żak, właścicielka marki Motivation Academy.