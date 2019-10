„Jak zmniejszyć imigrację w Twojej okolicy” - Brytyjscy satyrycy rozprawili się z ksenofobią towarzyszącą Brexitowi! [wideo, które bawi do łez!]

Program satyryczny "The Mash Report" bawi do łez!

„Od czasu referendum imigracja z Unii Europejskiej dramatycznie spadła i jest na najniższym poziomie od 2013 r.” - mówi prezenter Nish Kumar w jednym z odcinków popularnego programu satyrycznego „The Mash Report”. A satyryczka Rachel Parris wtóruje Kumarowi: - Zrobiliśmy to!

„Zrobiliśmy to, wygraliśmy! Wygraliśmy, tak jak wygraliśmy wojnę, tylko zamiast do nas strzelać obcokrajowcy uprawiali dla nas żywność, wzbogacali nasze życie kulturalne i wycinali naszym babciom czyraki. A my musieliśmy tylko sprawić, żeby UK nie wydawało się już atrakcyjnym miejscem do życia, czyniąc go nieatrakcyjnym miejscem do życia” - zaczyna swój monolog Rachel Parris, wyśmiewając ksenofobię, jaka towarzyszyła Brexitowi od jego zarania.

W dalszej części Parris przedstawia swój „bardzo brytyjski przewodnik”, w którym pokazuje, jak zredukować imigrację w miejscu swojego zamieszkania:

- Tank the pound! – wykrzykuje zadowolona satyryczka, zachęcając Brytyjczyków do działań, które jeszcze bardziej osłabiłyby wartość funta. - Nie ma rzeczy bardziej znienawidzonej przez imigrantów ekonomicznych z Europy, niż zarabianie pieniędzy, które są coraz mniej warte – nabija się Parris.

Trwałe podzielenie społeczeństwa – to kolejny sposób na zachęcenie imigrantów do wyjazdu z UK. - Niewielu ludzi chce żyć w państwie, gdzie każdy każdego nienawidzi i właśnie dlatego stworzenie naprawdę okropnej atmosfery jest w tym sezonie rzeczą niezbędną – przekonuje satyryczka.

Ustanowienie wysokich wymagań dla osób chcących przyjechać do UK do pracy . - Stwórzmy wymagania wjazdowe, które wykluczą większość ludzi pracujących. Priti Patel chce ustanowić próg zarobków dla imigrantów na poziomie 36 000 funtów. Dlatego Priti automatycznie wykluczyła migrantów, których najbardziej potrzebujemy, tych na przykład którzy pracują w systemie opieki społecznej, NHS czy w rolnictwie – dodaje satyryczka, drwiąc z propozycji przedstawionych przez nową minister spraw wewnętrznych.

Doprowadzenie do braków żywności . - Kraje dotknięte głodem mają bardzo niski poziom imigracji - szydzi Parris.

Zgoda na to, by kraj dotknęła dyktatura. - Powołanie na urząd premiera Borisa Johnsona, o włosach koloru żółtka, który poniewiera naszymi demokratycznymi zasadami, to oczywista wiadomość dla świata, że straciliśmy rozum – puentuje brytyjska satyryczka.

