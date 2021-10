Jak wzmocnić odporność organizmu w sezonie jesienno-zimowym? Oto pięć niezawodnych sposobów

Gdy dbamy o odporność organizmu, nie tylko chronimy się przed najtrudniejszym sezonem jesienno-zimowym i przeziębieniem czy grypą, ale także pielęgnujemy swoje zdrowie długofalowo chroniąc się przy okazji przed poważnymi chorobami.

Pandemia uświadomiła nam, jak ważna jest dbałość o odporność naszych organizmów i że warto nad nią pracować przez cały czas, a nie tylko sięgać po środki zaradcze, gdy sytuacja już robi się alarmowa i nasz organizm nie daje sobie rady z silnymi patogenami.

Jak wzmocnić odporność organizmu?

Sposobów na wzmocnienie organizmu jest wiele, jednak część z nich należy do sztandarowych i warto o nich pamiętać każdego dnia myśląc o zdrowym trybie życia.

1. Aktywność fizyczna – jak wykazały badania naukowe, ćwiczenia fizyczne wpływają zarówno na aktywność komórek odpornościowych jak i zwiększenie ich liczby, ponadto dotleniają nas i naszą krew. Wiedzą o tym między innymi Chińczycy, którzy nie tylko w parkach praktykują Tai Chi, ale zdecydowali się w czasie pandemii wprowadzić ten rodzaj aktywności fizycznej także w szpitalach wśród osób chorych na Covid-19.

2. Dieta – drugim najważniejszym punktem na liście jest dieta, gdyż to właśnie w pożywieniu dostarczamy naszemu organizmowi niezbędnych wartości odżywczych i witamin. W zimie pamiętajmy głównie o ciepłych posiłkach, aby wzmocnić organizm również energetycznie. Starajmy się jeść zdrowo – czyli unikać słodyczy (niestety cukier bardzo osłabia nasz układ odpornościowy), jeść dużo warzyw, owoców, różnego rodzaju kasz (sorgo, orkiszowa, gryczana, bulgur, jaglana, jęczmienna). Uzupełnianie codziennej diety w kwasy Omega-3 występujące chociażby w oleju lnianym również wyjdzie nam na zdrowie.

3. Suplementacja – przy okazji diety warto wspomnieć o suplementacji. Oczywiście powinniśmy suplementy dobierać rozważnie i z umiarem, jednak szczególnie w sezonie jesienno-zimowym musimy zadbać o regularne przyjmowanie witaminy D3. Warto pomyśleć także o wspomagających system odpornościowy ziołach czy innych roślinach leczniczych. Najlepszym przykładem może być tutaj Dzika Róża, która jest niezwykle bogatym źródłem wysoko przyswajalnej witaminy C. Ponieważ coraz częściej sięgamy do zielarstwa i ponownie przekonujemy się do mądrości starszych pokoleń, które ziołami pomagały sobie w najtrudniejszych stanach chorobowych, warto pamiętać, że oprócz suplementów prozdrowotne rośliny możemy znaleźć także w aptekach. Jedną z nich jest AptekaZdrowie-24.pl, która od wielu lat zaopatruje klientów w polskie produkty apteczne.

4. Sen – to kolejny czynnik wpływający na wzmocnienie naszego układu odpornościowego. Nasz organizm potrzebuje codziennej regeneracji i zapewnia mu ją odpowiednia dawka snu. Zgodnie z zaleceniami lekarzy powinniśmy spać 7-8 godzin dziennie, aby nasz organizm był wypoczęty. Warto pamiętać, że efektywny głęboki sen zapewnimy sobie z dala od źródeł światła, takich np. jak ekrany telefonów.

5. Redukcja stresu – chociaż o to ciężko w ostatnich czasach, to zmniejszenie poziomu stresu w codziennym życiu wpływa pozytywnie na nasz organizm i jego funkcjonowanie. Zdenerwowanie sprawia, że nasz układ immunologiczny staje się słabszy i przez to mniej efektywnie nas chroni.

