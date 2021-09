Brytyjczycy są przeciwni wprowadzeniu kolejnego lockdownu na zimę. Mogą jednak zaakceptować niektóre ograniczenia

Fot. Getty

Brytyjczycy są w większości przeciwni wprowadzeniu kolejnego ścisłego lockdownu na zimę. Których restrykcji zdecydowanie nie chcą ponownie widzieć, a które skłonni byliby zaakceptować?

Według doniesień brytyjskich mediów, Boris Johnson nie wyklucza wprowadzenia kolejnego, czwartego już, ścisłego lockdownu w okresie zimowym – jeśli epidemia znów zacznie wymykać się spod kontroli, przynosząc gwałtowny wzrost zachorowań. W związku z tym YouGov przeprowadził ankietę dla The Times, dotyczącą nastawienia Brytyjczyków do możliwości wprowadzenia kolejnego ścisłego lockdownu zimą 2021, a także do kwestii ewentualnego przywrócenia poszczególnych restrykcji.

Brytyjczycy nie chcą kolejnego ścisłego lockdownu

Okazuje się, że wprowadzenie kolejnego ścisłego lockdownu w UK – w przypadku ponownego wzrostu zachorowań i hospitalizacji – popiera około jedna trzecia badanych (32 proc.). Zdecydowanie przeciwnych czwartemu lockdownowi jest ponad połowa osób (52 proc.), a pozostali respondenci nie potrafią jednoznacznie określić swojego stanowiska.

Pomimo faktu, iż większość Brytyjczyków jest przeciwna wprowadzeniu kolejnego zimowego lockdownu, niektóre restrykcje są oni w stanie zaakceptować. Które ograniczenia napotkałyby zdecydowany sprzeciw społeczny, a które zostałyby przyjęte ze zrozumieniem? YouGov przeanalizował nastawienie Brytyjczyków do pięciu szczegółowych ograniczeń, które mogłyby zostać przywrócone w UK w przypadku gwałtownego wzrostu zachorowań w najbliższych tygodniach i miesiącach.

52 proc. badanych sprzeciwia się ponownemu zamknięciu szkół, a przeciwnego zdania jest 29 proc. badanych. Z kolei 48 proc. osób nie zgadza się na ponowne zamknięcie pubów i restauracji – przeciwne nastawienie ma 38 proc. respondentów.

67 proc. badanych jest skłonnych zaakceptować wymóg legitymowania się paszportem covidowym w przypadku udziału w dużych wydarzeniach wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń. Przeciwnych temu rozwiązaniu jest 22 proc. badanych. 77 proc. osób nie ma też nic przeciwko przywróceniu zalecenia pracy zdalnej, a 87 proc. badanych nie miałoby problemu z powrotem obowiązkowych maseczek w sklepach i transporcie publicznym.