Jak wypadają Bank Holidays w 2021 roku? Oto pełna lista dni wolnych dla Anglii, Walii, Szkocji i Irlandii Północnej

Jak w 2021 roku wypadają dni wolne od pracy w Anglii, Walii, Szkocji i Irlandii Północnej? Warto zapoznać się z kalendarzem na przyszły rok ze szczególnym uwzględnieniem Bank Holidays, aby móc strategicznie zaplanować sobie dni urlopowe.

Pod koniec każdego roku zaglądamy do kalendarza na rok następny, aby sprawdzić, jak wypadają Bank Holidays i czy warto planować sobie urlop między dniami ustawowo wolnymi od pracy, aby wydłużyć sobie w ten sposób odpoczynek.

Jak wypadają Bank Holidays w 2021 roku?

Po pierwszym stycznia 2021 roku, który to wypada w piątek (wydłużając nam w ten sposób pierwszy styczniowy weekend), na kolejny dzień ustawowo wolny od pracy musimy czekać aż do 2 kwietnia, kiedy to wypada Good Friday.

Natomiast majowe wolne przypada w tym roku akurat na 3 maja i 31 maja. Ogólnie w 2021 roku mamy 8 dni ustawowo wolnych od pracy w Anglii i Walii, z kolei w Szkocji 9 dni, a w Irlandii Północnej aż 10 dni.

Jak zatem przedstawia się sytuacja w poszczególnych krajach?

Bank Holidays 2021 w Anglii i Walii

1 stycznia - piątek - New Year’s Day

2 kwietnia - piątek - Good Friday

5 kwietnia - poniedziałek - Easter Monday

3 maja - poniedziałek - Early May bank holiday

31 maja - poniedziałek - Spring bank holiday

30 sierpnia - poniedziałek - Summer bank holiday

27 grudnia - poniedziałek - Christmas Day

28 grudnia - wtorek - Boxing Day

Bank Holidays 2021 w Szkocji

1 stycznia - piątek - New Year’s Day

4 stycznia - poniedziałek - 2nd January

2 kwietnia - piątek - Good Friday

3 maja - poniedziałek - Early May bank holiday

31 maja - poniedziałek - Spring bank holiday

2 sierpnia - poniedziałek - Summer bank holiday

30 listopada - wtorek - St Andrew’s Day

27 grudnia - poniedziałek - Christmas Day

28 grudnia - wtorek - Boxing Day

Bank Holidays 2021 w Irlandii Północnej

1 stycznia - piątek - New Year’s Day

17 marca - środa - St Patrick's Day

2 kwietnia - piątek - Good Friday

5 kwietnia - poniedziałek - Easter Monday

3 maja - poniedziałek - Early May bank holiday

31 maja - poniedziałek - Spring bank holiday

12 lipca - poniedziałek - Battle of the Boyne (Orangemen's Day)

30 sierpnia - poniedziałek - Summer bank holiday

27 grudnia - poniedziałek - Christmas Day

28 grudnia - wtorek - Boxing Day