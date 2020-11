Co się zmieni 1 stycznia 2021, gdy brexitowy okres przejściowy dobiegnie końca? Oto 4 kluczowe kwestie

Fot. Getty

Wraz z końcem roku czeka nas ostateczny Brexit, czyli zakończenie okresu przejściowego. Niezależnie od tego, czy umowa handlowa między UK a UE zostanie podpisana, od 1 stycznia 2021 wejdą w życie określone zmiany. Oto 4 kluczowe kwestie związane z zakończeniem okresu przejściowego.

Ostateczne opuszczenie Unii Europejskiej przez Wielką Brytanię zbliża się nieubłaganie. Choć czas dramatycznie ucieka, umowy handlowej między UK a UE wciąż nie podpisano, co grozi twardym Brexitem z końcem roku. Niezależnie jednak od postępów negocjacyjnych (lub ich braku), od 1 stycznia 2021 - a właściwie od 31 grudnia 2020 godz. 23:00 - wejdą w życie ustalone już wcześniej zmiany. Poniżej wyjaśniamy związane z tym 4 kluczowe kwestie.

CHCESZ DOWIEDZIEĆ SIĘ WIĘCEJ NA TEMAT SETTLED STATUS? POBIERZ PORADNIK>>

Koniec brexitowego okresu przejściowego. Co się zmieni 1 stycznia 2021?

Granica w Irlandii Północnej

31 grudnia 2020 o godzinie 23:00 czasu brytyjskiego wejdzie w życie protokół dotyczący Irlandii Północnej, zapisany w umowie brexitowej podpisanej na początku 2020 roku. W dokumencie tym zapisano przede wszystkim, że wszelkie towary napływające do Irlandii Północnej z pozostałych części Wielkiej Brytanii, będą musiały przechodzić kontrole (m.in. celne). Rozwiązanie takie ma na celu uniknięcie twardej granicy na Zielonej Wyspie i będzie obowiązywać przez 6 lat.

Przedsiębiorcy prowadzący handel miedzy Wielką Brytanią a Unią Europejską oraz w obrębie Zjednoczonego Królestwa, nie kryją swoich obaw. Przede wszystkim, wiele osób boi się, że utrudniony handel przez Morze Irlandzkie doprowadzi do paraliżu w wymianie towarów, ponieważ pod względem technologicznych UK nie jest do końca przygotowana na takie rozwiązanie.

Chaos w Kent

W odpowiedzi na protokół dot. Irlandii Północnej i kontrole celne towarów brytyjskich, rząd UK zdecydował się na natychmiastowe wprowadzenie podobnych kontroli towarów unijnych, napływających do Dover i innych brytyjskich portów. Zarządy portów ostrzegają jednak, że nie będą przygotowane pod względem infrastruktury i technologii do zakończenia okresu przejściowego i zmiany zasad funkcjonowania.

Co więcej, z powodu wzmożenia kontroli towarów w brytyjskich portach, szacuje się, że na drogach hrabstwa Kent zapanują gigantyczne korki. Dziennie w kolejkach kontrolnych do portów i do Eurotunelu czekać będzie nawet 7000 ciężarówek, a firmy przewozowe będą musiały po raz pierwszy zmierzyć się z nową biurokracją.

Nowe zasady dla imigrantów z UE

Już od 1 stycznia wejdą w życie nowe zasady dla imigrantów z UE. Każdy obywatel Wspólnoty, który po zakończeniu okresu przejściowego będzie chciał przyjechać do UK w celach zawodowych, będzie musiał spełnić kryteria nowego punktowego systemu imigracyjnego, wprowadzonego przez szefową Home Office Priti Patel i zatwierdzonego przez brytyjski parlament oraz przez królową Elżbietę II.

Z początkiem 2021 roku pracodawcy i landlordzi będą mieli obowiązek sprawdzić, czy obywatele UE z którymi podpisują umowy, mają prawo do pracy lub pobytu w UK. Jednak należy pamiętać, że co najmniej do końca czerwca 2021 zmiany te dotyczą wyłącznie osób nowoprzybyły do UK.

W przypadku krótkich podróży turystycznych (do 90 dni) prawdopodobnie nie będzie konieczności ubiegania się o wizę. Należy jednak pamiętać, że UK przestanie obowiązywać EHIC (Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego).

Punktowy system imigracyjny po Brexicie. Źródło: GOV.UK. Grafika: Polish Express

Wzrost cen produktów żywnościowych

Oczekuje się również, że nawet w przypadku podpisania umowy handlowej między Wielką Brytanią a Unią Europejską, ceny żywności pójdą w górę. Przyczyną tego mogą być zwiększone kontrole na granicach, które podniosą koszty importu i eksportu.