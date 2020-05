Jak wygląda praca Polaków w UK podczas pandemii? ZOABACZ wideo

Jak się pracuje Polakom w UK w trakcie pandemii? Jak wygląda ich praca w tych dziwnych czasach? Zobacz wideo i weź udział w naszej sondzie!

Mieszkając w UK można odnieść wrażenie, że wszystko stanęło w miejscu, a funkcjonują jedynie szpitale, sklepy wielkopowierzchniowe i służby, takie jak policja czy straż pożarna. Ale czy nie jest to aby mylne wrażenie? Wielka Brytania wciąż pozostaje gospodarczym gigantem - wciąż funkcjonują tu potężne centra logistyczne albo dystrybucyjne czy olbrzymie magazyny i właśnie tam bardzo często zatrudnienie znajdują nasi rodacy. I właśnie to będzie tematem filmu opublikowanego na łamach kanału "Przeludna Wyspa".

"Środkowa Anglia to taka mekka magazynowa" - deklaruje polski vloger. Zwraca on uwagę, że z powodu obecnej sytuacji wiele osób po prostu siedzi zamknięta w domu i co robią? Kupują różne rzeczy przez internet! Ich kliknięcia przekładają się na bardzo ciężko pracę na warehousie wykonywaną bardzo często przez Polaków.

Jak ta praca wygląda? Zapraszamy do obejrzenia tego filmiku:

Zgadzacie się z tymi filmikiem czy macie inne zdanie? Dajcie znać co o tym sądzicie! Na profil na FB czeka na Wasze komentarze i opinie!