Jak Unia Europejska i Donald Tusk zareagowali na wyniki wyborów 2019 w UK?

Zwycięstwo Borisa Johnsona i Partii Konserwatywnej spotkało się z apelem unijnych liderów o szybką ratyfikację umowy brexitowej. Zdobyta przez torysów większość pozwala rządowi na sprawne procedowanie Withdrawal Agreement Bill w brytyjskim parlamencie.

Zwycięska kampania Borisa Johnsona na wysokości Brukseli została przyjęta z dużym optymizmem. Unijni politycy oczekują, że dzięki temu, że brytyjski rząd umocnił swój mandat społeczny i zdobył zdecydowaną większość parlamentarną, możliwa będzie szybka ratyfikacja umowy brexitowej, a na Downing Street 10 ustalone zostaną jasne cele dotyczące przyszłych stosunków handlowych z UE.

- Oczekujemy jak najszybszego głosowania przez parlament brytyjski w sprawie umowy brexitowej - komentował przewodniczący Rady Europejskiej, Charles Michel podczas spotkania na szczycie przywódców UE w Brukseli. - Ważne jest, aby uzyskać jasność tak szybko, jak jest to tylko możliwe. My jesteśmy gotowi. UE będzie negocjować, aby zapewnić ścisłą współpracę z Wielką Brytanią po jej wyjściu - konkludował następca Donalda Tuska.

Wcześniej, przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen deklarowała natychmiastową chęć współpracy z nowym szefem brytyjskiego rządu, aby upewnić się do kierunku dalszych prac.

The fatigue with Brexit cannot mean a fatigue with the UK. Regardless of the result of today’s elections, the EU should do everything to have the best possible relations with the UK.