Jak poprosić szefa o podwyżkę, aby ją otrzymać? Oto 6 wskazówek

Po pewnym czasie pracy w dany miejscu każdy chciałby dostać podwyżkę - ale bolesna prawa jest taka, że nie każdy ją dostaje. Niestety, w praktyce niejednokrotnie o podwyżkę trzeba „zawalczyć” i otrzymują ją Ci którzy potrafią być bardziej przekonujący. Jak - a przede wszystkim kiedy - rozmawiać z pracodawcą, by zwiększył nasze wynagrodzenie? Jak skutecznie poprosić szefa o podwyżkę? Oto 6 przydatnych wskazówek.

Jak poprosić szefa o podwyżkę? Oto 6 wskazówek

W wielu firmach rzadko jest tak, że pracownik otrzymuje podwyżkę z inicjatywy szefa - zazwyczaj to pracownik musi samodzielnie stoczyć „batalię” o swoją podwyżkę. Kluczowym czynnikiem w „walce” o podwyżkę może okazać się dobre wyczucie czasu. Wyczekanie odpowiedniego momentu nie jest trudne, jeśli pamięta się o sześciu poniższych wskazówkach na rozmowę o podwyżce.

1. Nie łap szefa w biegu

Podwyżka to wydatek dla firmy, dlatego mało który szef zgodzi się na nią, gdy nie będzie miał czasu na spokojnie przemyśleć Twojej sytuacji w firmie. Zagadaj do szefa wtedy, gdy zobaczysz, że ma czas, a nie wtedy gdy ma coś pilnego do zrobienia lub wpadł do firmy przelotem. Najlepszym rozwiązaniem może być wcześniejsze umówienie się z pracodawcą na indywidualną rozmowę.

2. Poproś o podwyżkę, gdy osiągnąłeś coś dla firmy

Jeśli zrealizowałeś właśnie zadanie lub projekt, który przyniósł firmie zyski lub gdy zdobyłeś nowe umiejętności (np. ukończyłeś kurs czy zrobiłeś certyfikat), który znacząco przyczynia się do większej efektywności pracy Twojej i zespołu Twoich współpracowników, to jest to bardzo dobry moment, by poprosić o podwyżkę. Osiągnięcie, które przynosi firmie wymierny zysk, do doskonały argument na rzecz podwyżki.

3. Porozmawiaj o podwyżce, gdy dostajesz nowe obowiązki

Kolejnym bardzo dobrym argumentem na rzecz podwyżki jest sytuacja, gdy spadają na Ciebie nowe obowiązki. Zdarza się tak na przykład, gdy jakiś współpracownik odchodzi lub idzie na długi urlop (np. zdrowotny, rodzicielski). To idealny moment, by porozmawiać z szefem o podniesieniu Twojego wynagrodzenia.

4. Poproś o podwyżkę, gdy szef zleci Ci wymagające zadanie

Gdy otrzymasz do zrealizowania wymagające zadanie lub projekt, z pewnością powinieneś sądzić, że pracodawca ma do Ciebie zaufanie i wysoko ocenia Twoją pracę. Przy okazji możesz więc spróbować porozmawiać z szefem o dodatkowej motywacji do jeszcze lepszej pracy i poświęcenia na rzecz firmy, jaką byłaby podwyżka.

5. Sytuacja finansowa firmy może być kluczowa

Dobrym momentem na rozmowę o podwyżce jest sytuacja, gdy firma dobrze prosperuje i ma dobre lub nawet bardzo dobre zyski. Pamiętaj, że gdy firma jest w słabszej kondycji, pracodawca będzie znacznie mniej skłonny do podwyżki, ponieważ może go nie być stać na płacenie większego wynagrodzenia.

6. Pora roku też ma znaczenie

Warto wiedzieć, że pracodawcy najczęściej z wyprzedzeniem planują budżet na dany kwartał lub nawet na cały rok. Oznacza to, że dobrze jest wspomnieć o chęć „zawalczenia” o podwyżkę zanim te plany zostaną ustalone. Odpowiednim momentem na (przynajmniej) umówienie się na rozmowę o podwyżce będzie więc zbliżający się koniec kwartału lub roku finansowego w firmie.