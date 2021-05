Zakończenie pracy w UK. Jakie dokumenty powinien wystawić pracodawca przy ustaniu zatrudnienia?

Fot. Getty

Myślisz o zmianie pracy lub o wyjeździe w Wielkiej Brytanii na stałe? Zastanawiasz się nad złożeniem wypowiedzenia w obecnej pracy? Sprawdź koniecznie, o jakie dokumenty powinieneś upomnieć się u pracodawcy przy zakończeniu zatrudnienia, jeśli sam o nich zapomni.

Jeśli jesteś zatrudniony w Wielkiej Brytanii, ale myślisz o złożeniu wypowiedzenia - czy to ze względu na chęć zmiany pracy, czy też w związku z planami zakończenia emigracji - musisz pamiętać, jakie dokumenty powinien wystawić Ci pracodawca na zakończenie współpracy. Wiedza ta może okazać się bardzo przydatna, gdy na przykład pracodawca zapomni - ale Ty będziesz wiedział o co konkretnie się upomnieć.

Dokumenty na zakończenie pracy są bardzo ważne, ponieważ potwierdzają one Twój staż pracy, doświadczenie zawodowe, opłacanie składek i wysokość wynagrodzenia. Dokumenty te mają też znaczenie w kwestii ewentualnego dalszego prawa do urlopu wypoczynkowego, wychowawczego, prawa do dodatków związanych z długością stażu pracy, czy też prawa do zasiłków. Mogą mieć więc sporą wartość w nowej pracy - czy to w UK, czy to w Polsce, czy w innym państwie.

Zakończenie pracy w UK. Jakie dokumenty powinien wystawić pracodawca?

Przy zakończeniu pracy - zarówno w przypadku, gdy to Ty złożysz wypowiedzenie, jak i w przypadku ustania umowy podpisanej na czas określony lub gdy w firmie nastąpi redukcja etatów - pracodawca powinien zaopatrzyć Cię w przynajmniej dwa podstawowe dokumenty: P60 oraz P45.

Dokument P45 jest dokumentem, który każdy brytyjski pracownik musi otrzymać przy ustaniu zatrudnienia u danego pracodawcy. Forma P45 zawiera informacje o otrzymanym przez cały okres pracy wynagrodzeniu, a także o kwocie opłaconego podatku w danym roku podatkowym. P45 jest potwierdzeniem prawidłowego zakończenia pracy u danego pracodawcy. Dokument P60 jest formularzem, który pracodawca powinien dać pracownikowi na koniec każdego roku podatkowego. Formularz P60 stanowi potwierdzenie prawidłowego rozliczenie zakończonego roku podatkowego.

Zakończenie pracy w UK. Inne dokumenty, o które warto zadbać

Dodatkowo, dobrze jest również gromadzić payslipy, które pracodawca musi wystawiać przy każdej wypłacie. Na payslipie znajdują się informacje o wysokości wypłat i składek. Ważnym dokumentem, który zawsze warto zachować na przyszłość jest też każda umowa o pracę, jaką podpisaliśmy.

W kontekście szukania nowej pracy, podczas procesu rekrutacji z pewnością przydatne mogą okazać się także referencje od poprzedniego pracodawcy. Pracodawca nie ma obowiązku wystawienia referencji i prawdopodobnie sam z siebie ich nie wystawi. Najczęściej trzeba zatem samodzielnie poprosić o referencje, ale warto - szczególnie wtedy, gdy wiemy, że pracodawca miał o nas dobrą opinię.

Zakończenie pracy w UK. Lista najważniejszych dokumentów

Podsumowując, kończąc pracę u jakiegokolwiek brytyjskiego pracodawcy, warto zadbać o następujące dokumenty, poświadczające staż i jakoś pracy:

P45

P60

payslipy

umowa o pracę

referencje od pracodawcy.

Zakończenie self-employment w UK

Inne zasady obowiązują w przypadku osób samozatrudnionych, chcących zakończyć działalność gospodarczą w Wielkiej Brytanii. Aby zamknąć działalność gospodarczą w UK należy: