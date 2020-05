Jak cieszyć się latem, gdy nie możesz pójść do pubu lub spotkać się ze znajomymi? Zobacz 3 sposoby na rozrywkę w czasie lockdown

Fot. Getty

Wakacje 2020 nie zapowiadają się ciekawie. Kwarantanny dla turystów zagranicznych w wielu krajach, ograniczenia dla podróżnych - nie mówiąc już o brytyjskim lockdownie, zakazującym pod groźbą kary spotkań w większym gronie czy imprezy w pubie. Czy pomimo izolacji można cieszyć się latem w tym ponurym czasie? Zobacz 6 sposobów na domową rozrywkę, które warto przetestować.

Zgodnie z ogłoszonym przez premiera Borisa Johnsona planie rozluźnienia lockdownu, brytyjskie puby, restauracje, kina i inne miejsca rozrywki pozostaną zamknięte co najmniej do 4 lipca. Nie wiadomo też, jak długo mają obowiązywać zasady dystansu społecznego - według niektórych polityków i naukowców być może nawet do końca roku kalendarzowego…

Jak nie zwariować, gdy pogoda coraz ładniejsza i każdy z nas ma coraz większą ochotę na towarzyskie rozrywki czy choćby wyjście na piwo ze znajomymi? Oto kilka sposobów na domową rozrywkę, które warto przetestować na sobie i sprawdzić, czy pomagają nam radzić sobie z poczuciem izolacji społecznej.

Piknik w parku

Nikt nie zabrania nam urządzić sobie pikniku - nawet w miejscowym parku! Od środy 13 maja wolno nam opalać się lub piknikować w parkach. Możemy to robić wspólnie z osobami, które z nami mieszkają. Ponadto może nam towarzyszyć JEDNA osoba, która z nami nie mieszka - oczywiście przy zachowaniu zasad dystansu społecznego.

Ponadto, przebywając w parkach czy na publicznych terenach zielonych, z pewnością nie będziemy czuć się osamotnieni - nawet jeśli piknikujemy samotnie. W polu naszego wzroku na trawnikach wokoło z pewnością dostrzeżemy ludzi, którzy wybrali podobną formę rozrywki, co my. Pamiętajmy jednak o bezwzględnym zachowaniu zasad dystansu społecznego - za ich łamanie grożą wysokie kary finansowe.

Wirtualna impreza ze znajomymi

Nie można gromadzić się na żywo - ale za pośrednictwem internetu jak najbardziej! W czasie lockdownu „imprezy” wirtualne stały się już bardzo popularne. Ludzie łączą się ze sobą za pomocą różnych komunikatorów czy aplikacji, takich jak Messenger czy Skype, gdzie mogą widzieć się wzajemnie przez kamerki i słyszeć swoje głosy. W takiej formie można nie tylko umówić się z przyjaciółmi na degustację mocnych trunków, ale po prostu na plotki czy na wspólną grę np. w „Państwa i Miasta”… Wszystko zależy tu od naszej wyobraźni.

Domówka ze współlokatorami

Inną dość oczywistą, choć często pochopnie odrzucaną opcją jest stara dobra domówka - ale zamiast zapraszać gości, można świetnie bawić się w gronie domowników. Szczegółowe rozrywki będą zależały od wieku naszych współlokatorów. Jeśli w ogóle masz to szczęście, że spędzasz izolację w gronie innych ludzi, a nie w totalnym osamotnieniu, możesz razem z nimi spędzić miło czas, siedząc w ogrodzie, degustując mocne trunki, grając w planszówki czy oglądając filmy i seriale.

Tego rodzaju impreza ma niewątpliwe plusy, a głównym z nich - oprócz rozrywki samej w sobie - jest oszczędność pieniędzy i czasu. Gdybyś zaprosił gości, z pewnością nie tylko wysprzątałbyś mieszkanie, ale może i kupiłbyś nowe meble ogrodowe, żeby pokazać się z jak najlepszej strony. Wśród domowników możesz czuć się zupełnie swobodnie - wystarczą tu tylko dobre chęci i trochę fantazji.