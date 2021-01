Islamski terrorysta, który zabił trzy osoby w parku w Reading skazany na dożywocie

Imigrant z Libii, który w czerwcu 2020 roku zamordował trzy osoby został skazany na dożywocie przez londyński sąd Old Bailey. 26-letni Khairi Saadallah działał z pobudek terrorystycznych i jego atak został uznany, jako akt islamskiego ekstremizmu.

Jeszcze w listopadzie Saadallah, któremu władze UK udzieliły azylu po ucieczce z Libii, przyznał się do zabicia trzech osób. Zaprzeczał jednak, że podjął istotne przygotowania do ataku, do konkretnego planowania działań ani też do tego, że atak był motywowany ideologią radykalnego islamu. Jednym słowem - zabił, ale nie jako muzułmański terrorysta. Sąd miał jednak inne zdanie w tej kwestii...

Przypomnijmy, historia Khairiego Saadallaha zaczyna się w 2012 roku, gdy przybywa do Wielkiej Brytanii jako uchodźca z Libii. Na przyznanie mu oficjalnie azylu musiał czekać aż sześć lat i decyzja w tej sprawie została wydana ostatecznie w 2018 roku. Libijczyk w tym czasie wchodził wielokrotnie w konflikty z obowiązującym w UK prawem. W rok po przyznaniu azylu znalazł się na celowniku MI5, ponieważ miał planować wyjazd do Libii lub Syrii.

Islamski nożownik, który zabil trzy osoby skazany na dożywocie

Do ataku w wykonaniu Saadallaha doszło w czerwcu 2020 roku w parku w Reading. Zaatakował on grupkę około 10 osób. W sumie zranił troje z nich zanim reszta rzuciła się do ucieczki. Podczas ataku miał krzyczeć "Allahu Akbar!". Sprawca został zatrzymany przez nieuzbrojonego policjanta podczas próby ucieczki.

Mężczyzna podczas ataku użył noża, który wcześnie kupił w supermarkecie. jak później uznał sędzia narzędzie zostało wybrane nieprzypadkowo. Nóż "został starannie wybrany, aby zapewnić maksymalne prawdopodobieństwo szybkiego śmiertelnego ciosu za każdym razem, gdy zostanie użyty", jak usłyszeliśmy w sądzie Old Bailey.

Sąd Old Bailey uznała jego działania za akt terroru

Ostatecznie, w wyniku ataku Khairiego Saadallaha zginęły trzy osoby. 36-letni James Furlong, nauczyciel z gimnazjum w pobliskiej miejscowości Wokingham, 39-letni Amerykanin Joe Ritchie-Bennett, który od 15 lat mieszkał w Wielkiej Brytanii, i 49-letni David Wails, naukowiec pracujący dla dużej firmy chemicznej. Warto w tym miejscu dodać, że wszyscy trzej byli związani z miejscowym środowiskiem LGBT. według brytyjskiego wymiaru sprawiedliwości nie miało to jednak nic wspólnego z motywami ataku.

Jak czytamy w depeszy PAP sędzia opisał atak jako "szybki, bezwzględny i brutalny" i powiedział, że ofiary "nie miały szans na reakcję, a tym bardziej na obronę". Powiedział, że jest pewien, że "wiązało się to z dużym stopniem premedytacji lub planowania" i zostało przeprowadzone "w celu realizacji sprawy politycznej, religijnej lub ideologicznej".

