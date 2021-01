Zasady podróżowania w czasie trzeciego lockdownu w kraju i za granicę. Co się zmieni?

W poniedziałek wieczorem Boris Johnson poinformował o wprowadzeniu trzeciego lockdownu w UK, który będzie obowiązywał od 6 stycznia. Zaostrzenie restrykcji jest konieczne ze względu na wciąż rosnący wskaźnik zachorowań. Jakie regulacje dotyczące podróży będą obowiązywać w czasie trzeciego lockdownu?

Od 6 stycznia zaczyna obowiązywać trzeci lockdown w UK, a co za tym idzie, po raz kolejny zmienią się zasady dotyczące podróżowania zarówno w kraju jak i za granicę. Mimo apelu Borisa Johnsona, aby mieszkańcy Wysp pozostali w domach, podróże z ważnych powodów są nadal możliwe.

Zasady podróżowania w czasie trzeciego lockdownu

Restrykcje wprowadzone w czasie trzeciego lockdownu są podobne do tych, które obowiązywały podczas pierwszego lockdownu wprowadzonego w marcu ubiegłego roku. Wejście w życie nowych regulacji będzie miało jednak ogromny wpływ na podróże rekreacyjne i biznesowe.

Podróżowanie w kraju

Boris Johnson poinformował, że w czasie trzeciego lockdownu mieszkańcy UK mogą podróżować w kraju jedynie w przypadku:

- pracy, gdy nie mogą jej wykonywać z domu

- wolontariatu

- ważnych aktywności – m.in. podstawowych zakupów, korzystania z usług oraz robienia tego dla osoby starszej lub niepełnosprawnej

- edukacji lub leczenia

- nieformalnej opieki nad dzieckiem, gdy podwozimy/odprowadzamy dziecko do kogoś z naszej „support bubble”

- opieki weterynaryjnej

- pogrzebów i ślubów

- ćwiczeń – istnieje przyzwolenie na podróżowanie na małe odległości na ćwiczenia, jeśli jest to konieczne.

Ponadto mieszkańcom Wysp zaleca się pozostanie blisko swojego miejsca zamieszkania. Odradza się korzystania z tego samego samochodu w przypadku osób z różnych gospodarstw domowych, a także transportu publicznego.

Wyjazd za granicę w czasie lockdownu

Podróżowanie za granicę (a także lokalne) jest dozwolone, gdy mamy ważny powód (zobacz wymienione wyżej), m.in. cele zawodowe, leczenie. Wyjazdy w celach rekreacyjnych nie są dozwolone. Jeśli musimy wyjechać poza UK i mamy na to przyzwolenie, np. w celach zawodowych, nawet gdy wracamy do miejsca, do którego podróżowaliśmy poprzednio, powinniśmy zapoznać się z regulacjami w kraju, do którego się udajemy.

Mieszkańcy Wysp, którzy obecnie znajdują się poza UK, powinni wrócić do kraju tak szybko, jak to możliwe. Jednak powinni sprawdzić w swoich liniach lotniczych postanowienia dotyczące powrotu.

Nocowanie poza domem

Nie można nocować poza domem, chyba że ma się na to ważne uzasadnienie. Oznacza to, że wyjazdy w celach wypoczynkowych, rekreacyjnych zarówno w kraju jak i za granicę nie są dozwolone w czasie trzeciego lockdownu.

Nocowanie poza domem jest możliwe jedynie w przypadkach, gdy:

- odwiedzamy ludzi z naszej „support bubble”

- nie jesteśmy w stanie wrócić do naszego domu

- potrzebujemy tymczasowego zakwaterowania podczas przeprowadzki

- potrzebujemy tymczasowego zakwaterowania w przypadku udziału w pogrzebie

- potrzebujemy tymczasowego zakwaterowania ze względów zawodowych lub wolontariatu

- nasze dziecko wymaga zakwaterowania w celach edukacyjnych lub opiekuńczych

- jesteśmy bezdomni, staramy się o azyl, uciekamy przed przemocą domową.