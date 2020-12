Irlandia Północna: Christmas bubbles będą dozwolone tylko 25 grudnia. Władze zaostrzyły restrykcje z uwagi na mutację wirusa

Fot. Getty

Władze Irlandii Północnej poszły w ślady rządu Borisa Johnsona i ogłosiły znaczne zaostrzenie restrykcji na czas Świąt Bożego Narodzenia. Mieszkańcy Irlandii Północnej będą mogli się spotkać w ramach Christmas bubble tylko w pierwszy dzień świąt, w dniu 25 grudnia.

Początkowo w Irlandii Północnej miały obowiązywać te same reguły, co w Anglii, czyli dozwolone miały być spotkania świąteczne w ramach trzech gospodarstw domowych w okresie od 23 do 27 grudnia. Ale po ogłoszeniu przez Borisa Johnsona w zeszłą sobotę znacznego zaostrzenia restrykcji, Irlandczycy również zdecydowali się na ograniczenie spotkań rodzinnych do jednego dnia. Podobnie zatem jak w Anglii (w strefach Tier 1- Tier 3) święta w Irlandii Północnej w gronie rodzinnym będą możliwe tylko 25 grudnia (wyjątek został wprowadzony dla osób, które w Pierwszy Dzień Świąt będą w pracy). Natomiast pamiętajmy, że w tych rejonach w Anglii, gdzie wprowadzono właśnie strefę Tier 4 (Londyn i południowo – wschodnia Anglia), świąteczne przyjęcia będą dozwolone jedynie w obrębie jednego gospodarstwa domowego, a spotkania z przedstawicielami innych gospodarstw domowych (w pojedynkę) będą możliwe wyłącznie na zewnątrz.

Co z ograniczeniami w podróżowaniu między Anglią i Irlandią Północną?

Władze Irlandii Północnej nie zdecydowały się jak na razie na wprowadzenie ograniczeń w podróżowaniu między Anglią i Irlandią Północną, choć to może się w każdej chwili zmienić. W dniu wczorajszym rządząca partia DUP argumentowała (wbrew stanowisku pozostałych partii politycznych), że rząd Borisa Johnsona i tak zakazał już wszelkich podróży mieszkańcom stref objętych Tier 4, a to właśnie w tych strefach zidentyfikowano nową, bardziej zaraźliwą mutację koronawirusa. Pierwsza minister Arlene Foster jest też zdania, że zakaz przemieszczania się w obrębie UK, czy to na pokładzie samolotu, czy też statku, leży w gestii władz w Londynie.