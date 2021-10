Inverness: 40-letni Polak zaatakował nożem swojego rodaka, bo... chciał trafić do więzienia

Napastnik to były żołnierz, cierpiący na schorzenia psychiczne, który... chciał trafić do więzienia!

Fot: Pixabay

W maju 2021 roku w centrum szkockiego Inverness doszło do ataku na Polaka. Wydarzenia te miały miejsce przy ulicy Lombard Street, gdzie nasz rodak wraz ze znajomymi zamawiał jedzenie w jednej z restauracji w stylu "take away".

W pewnym momencie podszedł do nich sprawca, który również był Polakiem. Jak czytamy w relacji przedstawionej na łamach lokalnego serwisu "The Inverness Courier", 40-latek miał zajść swoją ofiarę od tyłu. Następnie, trzymając w ręku nóż, złapał go za szyję i przycisnął ostrze. Spowodowało to niewielką ranę na karku. Ofiara chwyciła napastnika za ramię i walczyła z nim przez kilka sekund, dopóki jego przyjaciele nie przyszli mu z pomocą. Po tym, jak zaatakowany mężczyzna oddalił się z miejsca zdarzania, dwójka jego znajomych nadal szarpała się z napastnikiem i trwało to tak długo, aż nie został rozbrojony. Nóż został wyrzucony do pobliskiego kosza, a całe zajście zostało zarejestrowane przez kamery CCTV, więc lokalna policja nie miała żadnych problemów ze zgromadzeniem odpowiedniego materiału dowodowego w tej sprawie.

Atak na naszego rodaka w centrum Inverness

Czy było przyczyną tego ataku? Jak się później okazało, sprawcą był eks-żołnierz Wojska Polskiego, który miał mieć liczne problemy natury psychicznej. Na "The Inverness Courier" czytamy, iż miał cierpieć wskutek poważnego uszkodzenia mózgu, a przyczyny medyczne miały spowodować jego zwolnienie ze służby. Jego stan psychiczny doprowadził do rozpadu jego małżeństwa, co spowodowało iż przyjechał do Wielkiej Brytanii, aby znaleźć pracę i na nowo poukładać sobie życie.

Co więcej, jak przed sądem Inverness Sheriff Court relacjonował jego obrońca, nasz 40-letni rodak miał również paść ofiarą współczesnego niewolnictwa. Miał być "przetrzymywany w niewoli przez grupę osób" oraz "niewiele pamięta z tego, co się w związku z tym wydarzyło", jak podają szkockie media. Dla sprawcy, który nie chciał tak naprawdę wyrządzić krzywdy swojej ofierze, celem było... dostanie się do więzienia, w którym byłby "bezpieczny".

Sprawcą napaści był uzbrojony w nóż Polak

Dodajmy w tym miejscu, że Polak miał zdiagnozowane zaburzenie psychiczne - cierpiał na zaburzenia osobowości - ale w czasie poprzedzającym napaść nie brał regularnie przepisanych leków.

Jaki wyrok został wydany przez szkocki sąd w tej sprawie? Ostatecznie Inverness Sheriff Court skazało naszego rodaka na 18 miesięcy pozbawienia wolność, biorąc pod uwagę wszelkie okoliczności.