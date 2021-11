Inflacja żywności osiąga najwyższy poziom od 14 miesięcy - co zdrożało najbardziej?

Fot: Pixabay

Ceny żywności w Wielkiej Brytanii rosły w najszybszym tempie od sierpnia 2020 roku, jak wynika z danych dostarczonych przez Kantar. Inflacja dotycząca artykułów spożywczych wzrosła w październiku do 2,1%. Tak drogo nie było od 14 miesięcy!

Jeśli podczas codziennych zakupów zauważyliście, że płacicie nieco więcej niż zwykle, a wasze portfele szybciej stają się lżejsze, to nie wydawało się wam - ze względu na galopującą inflację w UK ceny artykułów spożywczych rosną w dużym tempie. Według danych dostarczonych przez Kantar, inflacja w przypadku żywności w minionym miesiącu (październik 2021) wyniosła 2,1%. Zaznaczmy w tym miejscu, że mamy do czynienie z najwyższym wzrostem cen pod tym względem od sierpnia 2020 roku. Najmocniej w górę poszły ceny pikantnych przekąsek, słodkich napojów gazowanych w puszkach oraz czipsów. Ceny niektórych produktów takich, jak świeży boczek, niektórych warzyw, a także przysmaków dla psów i kotów, spadły.

Jak bardzo zdrożała żywność w UK?

W obecnej sytuacji detaliści w UK uciekają się do podwyżek cen. To sposób, aby zrekompensować wyższe koszty transportu, paliwa, energii, a także nierzadko dodatkowe koszty magazynowania. Nie można zapominać o ostatnich problemach z dostawami, które spowodowane były niedoborem kierowców HGV. "Puste półki" w brytyjskich marketach również odbiły się na sytuacji branży retail, a w następstwie tego - na cenach dla konsumenta.

W kwartale kończącym się 31 października odnotowano spadek sprzedaży w supermarketach o 1,9%. Według Kantara wynika to z "normalizacją" nawyków konsumentów po tym, jak w czasie pandemii kupowano więcej produktów spożywczych. W porównaniu z 2019 rokiem sprzedaż pozostaje wyższa o 7,3%. Co jednak ciekawe, wygląda na to, że rzadsze, ale bardziej treściwe zakupy weszły Brytyjczykom w krew i akurat ten "pandemiczny" trend ma się utrzymać.

Ceny których produktów poszły najmocniej w górę?

"W miarę wzrostu cen w niektórych kategoriach możemy oczekiwać, że kupujący będą odwiedzać kilka supermarketów i szukać najbardziej korzystnych ofert" - komentował zwyczaje zakupowe Brytyjczyków Fraser McKevitt, szef działu handlu detalicznego i konsumenckiego w Kantar. "Już teraz, przedstawiciele gospodarstw domowych odwiedzają średnio ponad 3 supermarkety miesięcznie, aby znaleźć najlepszy stosunek jakości do ceny".

Sprzedaż internetowa również ustabilizowała się w ostatnim kwartale. Obecnie stanowi 12,4% całego rynku spożywczego. Zdaniem McKevitta jedna piąta gospodarstw domowych konsekwentnie co miesiąc zamawia artykuły spożywcze przez Internet tak, jak to robiła podczas pandemicznych ograniczeń.