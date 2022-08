Inflacja w UK może wzrosnąć do „astronomicznego” poziomu w przyszłym roku – ostrzega znany think tank

Według wiodącego think tanku, NIESR (The National Institute of Economic and Social Research) inflacja w przyszłym roku w Wielkiej Brytanii może wzrosnąć do “astronomicznego” poziomu, co zmusi Bank Anglii do podnoszenia stóp procentowych coraz wyżej i na dłużej niż wcześniej oczekiwano.

Narodowy Instytut Badań Ekonomicznych i Społecznych (NIESR) prognozuje również długą recesję, która potrwa do przyszłego roku i dotknie miliony najsłabszych gospodarstw domowych, zwłaszcza w najbiedniejszych częściach kraju.

Ile jeszcze wzrośnie inflacja?

NIESR twierdzi, że wzrost cen gazu i rosnące koszty żywności spowodują wzrost inflacji do 11 proc. przed końcem roku, podczas gdy indeks cen detalicznych (RPI), który jest używany do ustalania opłat kolejowych i spłat kredytów studenckich, ma osiągnąć poziom 17,7 proc.

Stephen Millard, wicedyrektor instytutu, powiedział, że gospodarka skurczy się przez trzy kolejne kwartały i „nie będzie ucieczki” dla brytyjskich gospodarstw domowych oraz firm przed „astronomiczną inflacją” i w krótkim okresie „będziemy potrzebować podwyżek stóp procentowych do poziomu 3 proc., jeśli mamy ją obniżyć”.

Ponadto NIESR twierdzi, że średnie dochody spadną w tym roku o rekordowe 2,5 proc. W półrocznym przeglądzie kondycji ekonomicznej thinktank stwierdził, że liczba gospodarstw domowych bez oszczędności ma podwoić się do 5,3 miliona do 2024 roku, gdy ich oszczędności znikają po wykorzystaniu ich do płacenia codziennych rachunków.

Ponure prognozy think tanku

Raport przedstawia bardziej ponury obraz niż większość prognoz dotyczących gospodarki Wielkiej Brytanii, które zwykle pomniejszają prawdopodobieństwo długiego okresu recesji.

W czwartek Bank Anglii wyda werdykt na temat stanu gospodarki i wtedy komitet polityki pieniężnej banku centralnego (MPC) podejmie ostatnią decyzję w sprawie stóp procentowych i opublikuje swój kwartalny przegląd.

Według ostatnich sondaży Ipsos Mori obawy o wzrost kosztów utrzymania w tym roku stały się głównym problemem dla gospodarstw domowych i zdominowały debatę między dwoma kandydatami ubiegającymi się o przywództwo Partii Konserwatywnej.

Podwyżka stóp procentowych

W maju podano, że inflacja wzrośnie nieco powyżej 10% i szybko spadnie, ponieważ stopy procentowe na poziomie około 2% zaczęły obniżać popyt konsumpcyjny. Z kolei NIESR powiedział, że spodziewa się, że Bank będzie kontynuował podwyżki stóp procentowych, aż osiągną 3% i utrzyma je na dłużej niż wcześniej oczekiwano, aby obniżyć inflację do 3% do końca przyszłego roku.

Podczas gdy około 80% kredytobiorców kredytów hipotecznych korzysta z produktów o stałym oprocentowaniu, miliony będą musiały w przyszłym roku zmierzyć się z wyższym oprocentowaniem kredytu hipotecznego. Z kolei wyższe oprocentowanie kredytów hipotecznych wpływa również na koszty wynajmu prywatnego, które już gwałtownie wzrosły w ostatnich latach.

Analityk powiedział, że wzrost płac poniżej inflacji utrwali się i do 2026 r. oznaczałoby to, że realne dochody, po uwzględnieniu inflacji, będą o 7% niższe od trendu sprzed pandemii.

