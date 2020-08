Inflacja w Polsce najwyższa od 2001 r.! Lipiec przyniósł dawno niewidziany wzrost cen

Fot. Getty

Narodowy Bank Polski opublikował dane dotyczące wzrostu cen w miesiącu lipcu. Okazało się, że tak wysokiej inflacji nie było w Polsce od... 2001 r.!

Co do tego, że mamy wyraźny wzrost cen nad Wisłą, nie trzeba nikogo specjalnie przekonywać - Polacy czują to na własnej skórze. To, co jednak jest pewnym zaskoczeniem, to fakt, że inflacja bazowa (po wyłączeniu cen żywności i energii - najbardziej chwiejnych komponentów przy ustalaniu wzrostu cen) osiągnęła w Polsce w lipcu tego roku wartość 4,3 proc. rdr (wobec 4,1 proc. rdr w czerwcu). A to oznacza, że wzrost cen nad Wisłą jest najwyższy od grudnia 2001 r. Inflacja bazowa w miesiącu lipcu jest też o 0,1 proc. wyższa od tej prognozowanej. Jeśli natomiast chodzi o inflację bazową po wyłączeniu cen administrowanych (czyli podlegających kontroli państwa), to osiągnęła ona wartość 2,1 proc. rdr (wobec 2,3 proc. rdr w czerwcu).

Spadek cen żywności nieprzetworzonej

Wskaźnik inflacji wygląda nieco lepiej, gdy weźmiemy pod uwagę najpopularniejszy wskaźnik inflacji i deflacji - CPI (Consumer Price Index, czyli wskaźnik zmiany cen towarów i usług konsumpcyjnych, włącznie z cenami energii i żywności). Ten wskaźnik wyniósł w lipcu 3 proc. rdr (0,3 pkt proc. mniej niż w czerwcu). Na obniżkę wskaźnika CPI wpływ miał przede wszystkim spadek dynamiki cen żywności do 3,9 proc. rdr (o 1,8 pkt proc. mniej niż w czerwcu), w tym zwłaszcza spadek cen żywności nieprzetworzonej. Nieznaczne spadki odnotowała również dynamika cen usług - do 7,3 proc. rdr (o 0,1 pkt proc. mniej niż w czerwcu), na co wpłynęły przede wszystkim niższe ceny wyjazdów zorganizowanych.