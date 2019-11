Polka, która otrzymała brytyjskie obywatelstwo ofiarą brutalnego hejtu w social media

Fot: Wykop

Na jednym z popularnych portali społecznościowych Polka postanowiła pochwalić się, że udało jej się otrzymać brytyjskie obywatelstwo. W komentarzach pod jej wpisem pojawił się najgorszego rodzaju hejt...

Użytkowniczka popularnego polskiego portalu społecznościowego "Wykop" ukrywająca się pod nickiem Euthymol pochwaliła się przed innymi "wykopowiczami" tym, że kilka dni temu cieszyła się pierwszą rocznicą faktu otrzymania brytyjskiego obywatelstwa. Kobieta po prostu napisała, iż "dzisiaj mija rok odkąd zostałam obywatelem brytyjskim" i wyliczyła kilka zalet, jakie daje brytyjski paszport osobie mieszkającej w UK.

CZYTAJ TAKŻE: 11 tysięcy dzieci w Polsce otrzymuje child benefit - Partia Konserwatywna chce to zmienić

Zobaczcie jak to wyglądało:

Rzecz jasna, z niektórymi jej postulatami można dyskutować, co pod jej bardzo popularnym wpisem (pod wpisem umieszczona prawie 500 komentarzy i zaplusowano go prawie 1200 razy) również się działo, ale uwagę przykuwają bardziej hejterskie wpisy, z który dosłownie wylewa się jad i zwykłe, ordynarne chamstwo...

GORĄCY TEMAT: Debata wyborcza Johnson – Corbyn już DZIŚ wieczorem! Lib Dem i SNP bez prawa do zmierzenia się przed kamerami z liderami głównych partii

To tylko kilka z nich:

"Tak naprawdę obywatelstwo nie daje nic", "Anglia to jeden wielki burdel i mieszkać tam to za żadne skarby", "O i tak plujesz na naród polski brawo. Idziesz tam gdzie ci dają większy profit jak zwykła k****, "Wolałbym, żeby ktoś mi się z***rał na klatę, niż dostać obywatelstwo UK" - najbardziej obelżywe postanowiliśmy pominąć. Rzecz jasna nie brakowało normalnych głosów w dyskusji, ale niestety niemało było również wpisów, w których krytykowano Euthymol za jej... wygląd albo proponowano jej "umówienie się", co równiez był - delikatnie mówiąc! - mało eleganckie..

A co Wy o tym wszystkim sądzicie? Napiszcie z jednej strony co myślicie o hejcie w mediach społecznościowych, a z drugiej wyraźcie swoje zdanie odnośnie obywatelstwa w UK - opłaca się czy raczej nie? Zapraszamy do komentowania!