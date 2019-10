Imigranci z UE ratują starzejące się szkockie społeczeństwo. Po Brexicie wybawieniem może być tylko kanadyjski system imigracyjny

Byłby on dopasowany do potrzeb starzejącego się szkockiego społeczeństwa.

Starzejące się szkockie społeczeństwo może mieć problemy gospodarcze przez brak imigrantów z UE po Brexicie, gdy przestanie obowiązywać swobodny przepływ osób. Ratunkiem według ekspertów szkockiego rządu ma być system imigracyjny oparty na kanadyjskim.

Zgodnie z prognozami ekspertów liczba emerytów w Szkocji wzrośnie do 2041 roku do 265 000, natomiast populacja osób w wieku zdolnym do pracy wzrośnie tylko o 38 000. Od 1998 roku mamy do czynienia z 31-procentowym wzrostem liczby osób w wieku powyżej 75 lat i 8-procentowym spadkiem tych poniżej 15 lat.

Eksperci, których powołał szkocki rząd do przeprowadzenia oceny, podejrzewają, że w ciągu 25 lat populacja osób w wieku pracującym w Szkocji spadnie do 5 proc., jeśli Wielka Brytania faktycznie zrezygnuje ze swobodnego przepływu osób po Brexicie.

Ratunkiem miałoby być wprowadzenie systemu imigracyjnego opartego na tym, który obowiązuje obecnie w Kanadzie. Miałby on zostać dostosowany do obecnej sytuacji w Szkocji, która zmaga się z problemem demograficznym wynikającym z nierównowagi między liczbą emerytów i pracujących.

Kanadyjski system imigracyjny nastawiony jest na wspomaganie rozwoju rodzimej gospodarki i ograniczenie skutków starzenia się kanadyjskiego społeczeństwa. Z kolei o przyznaniu wizy imigracyjnej decydują punkty, które uzyskuje się na bazie związków rodzinnych, znajomości języka, wykształcenia oraz doświadczenia zawodowego.

Szkocki rząd twierdzi, że rezygnacja ze swobodnego przepływu osób i wynikający z tego niedobór imigrantów z UE może doprowadzić do poważnych problemów szkockiej gospodarki. Ratunkiem miałby być właśnie system imigracyjny oparty na kanadyjskim, dzięki któremu możliwa będzie większa elastyczność w zakresie przyjmowania imigrantów pod kątem potrzeb samego kraju.

