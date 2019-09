Imigranci z UE czują się bezpieczniej w Szkocji niż w Anglii. „Szkocja jest ich domem bardziej niż jakakolwiek inna część UK”

Z badań przeprowadzonych przez Uniwersytet w Birmingham wynika, że imigranci z UE po referendum ws. Brexitu czują się w Szkocji bezpieczniej, a także atmosfera jest tam dla nich bardziej przyjazna niż w Anglii.

Badania, w których wzięli udział obywatele 13 różnych krajów Unii Europejskiej mieszkający w Wielkiej Brytanii, potwierdziły, że atmosfera po referendum w Szkocji i Anglii znacznie się różni szczególnie w nastawieniu do imigrantów z UE.

O wiele milej widziani i bezpieczniej czują się oni w Szkocji, której władze wielokrotnie zapewniały ich o swojej życzliwości, niż w Anglii. Nando Sigona, profesor Uniwersytetu w Birmingham prowadzący badania na ten temat powiedział:

- Mimo że wszystkie osoby badane podzielały wspólną frustrację, niepokój i rozczarowanie, to istniała różnica w tym, jak czują się po referendum mieszkańcy Szkocji i Anglii.

Mocne opowiadanie się Szkocji, razem z Nicolą Sturgeon, za pozostaniem w Unii Europejskiej oraz skierowanie przez premier listu do imigrantów z UE, w którym zapewniła ich o swojej życzliwości po Brexicie, są jednymi z czynników tworzenia przyjaznego środowiska w Szkocji dla obywateli UE, oraz powstania różnicy w tej kwestii między Szkocją i Anglią.

Obywatel Danii mieszkający w Glasgow powiedział:

- Po referendum czułem się naprawdę przygnębiony, ale wtedy pamiętam, że Nicola Sturgeon pojawiła się w telewizji następnego ranka i przemówiła bezpośrednio do imigrantów z UE mieszkających w Szkocji na temat tego, że jest to nasz dom itd. I było to bardzo pokrzepiające.

Inny imigrant, z którym przeprowadzono badania, powiedział, że obawia się, iż po Brexicie nie będzie mógł sprowadzić do Wielkiej Brytanii swoich rodziców, by móc się nimi opiekować na starość.

Jak dodał Sigona:

- Obywatele UE żyjący w Szkocji obawiają się, co Brexit będzie oznaczał dla nich i dla przyszłości ich dzieci. Ale czują też, że Szkocja jest ich domem, bardziej niż jakakolwiek inna część Wielkiej Brytanii. Czują się doceniani za swój wkład. A co najważniejsze, czują, że mogą należeć do szkockiego narodu, bo nie kłóci się to z byciem Francuzem, Włochem, Polakiem czy po prostu Europejczykiem.

