Imigranci przyjeżdżający do UK za pracą powinni zdawać testy z języka angielskiego?

Faworyt na stanowisko premiera, Boris Johnson chce wprowadzić w Wielkiej Brytanii system imigracyjny oparty na tym, który obowiązuje obecnie w Australii. Jednym z jego założeń, jest wymóg zdania testu z języka angielskiego przez imigrantów, którzy przyjeżdżają do kraju za pracą. Co na ten temat myślą sami imigranci?

System imigracyjny dostosowany do potrzeb państwa (pod względem gospodarczym jak i społecznym) jest jednym z celów Borisa Johnsona będącego obecnie faworytem na stanowisko premiera Wielkiej Brytanii. Były burmistrz Londynu jest za wprowadzeniem nowego systemu imigracyjnego opartego na systemie punktowym, który obowiązuje w Australii.

Zakłada on wprowadzenie specjalnych kryteriów oceny, które pozwolą na przyjmowanie starannie wyselekcjonowanych imigrantów pod względem przydatności zawodowej oraz społecznej. Podstawowe wymogi systemu to posiadanie pracy oraz dobra znajomość języka angielskiego.

- Musimy być bardziej otwarci na wysoko wykwalifikowanych imigrantów takich jak np. naukowcy. Musimy także zapewnić opinię publiczną, że opuścimy Unię Europejską i przejmiemy kontrolę nad słabo wykwalifikowanymi imigrantami, którzy przyjeżdżają do naszego kraju. Musimy być bardziej wymagający dla tych, którzy wykorzystują naszą gościnność. Inne kraje, takie jak Australia mają świetne systemy i powinniśmy się od nich uczyć – powiedział w poniedziałek Boris Johnson.

Chcieliśmy zapytać Was, drodzy Czytelnicy, co sądzicie na temat kryterium językowego? Czy jesteście za tym, aby imigranci z UE, którzy przyjeżdżają do Wielkiej Brytanii za pracą, byli zobowiązani do zdania testu z języka angielskiego?

Weźcie udział w naszej sondzie i zobaczcie przy okazji, co sądzą inni głosujący na ten temat: