Imigranci otrzymają dodatkową pomoc w zakresie języka angielskiego. Rząd przeznacza 6,5 mln funtów na program wspomagający integrację

Brytyjski rząd postanowił przeznaczyć aż 6,5 miliona funtów na program językowy, aby pomóc lokalnym społecznościom w nauce języka angielskiego i integracji. O programie poinformował w piątek Robert Jenrick pełniący funkcję Communities Secretary.

Po sukcesie wcześniejszego programu stworzonego na rzecz społeczności lokalnych, teraz startuje kolejny program o nazwie English for Speakers of Other Languages (ESOL) [angielski dla osób mówiących w innych językach], dzięki któremu możliwe będzie stworzenie zajęć językowych w 25 lokalnych społecznościach.

Od roku 2013 stworzono ponad 100 000 miejsc z myślą o pomocy odizolowanym dorosłym w nauce i udoskonaleniu znajomości języka angielskiego, co przyczyniło się także do umocnienia ich pewności siebie.

Zgodnie z nowym programem dostępna będzie nauka języka angielskiego w przyjaznych i dostępnych dla społeczności miejscach. Ma on także na celu poprawić związek ludzi z ich lokalnym terenem i zachęcić do relacji społecznych przedstawicieli różnych społeczności.

Nieznajomość angielskiego stanowi dużą barierę w integracji społecznej, a także znalezieniu dobrej pracy. Dzięki nowemu programowi językowemu, który będzie dostępny w większej liczbie dostępnych miejsc, osoby, które będą chciały wziąć w nim udział, nie będą musiały martwić się kosztami podróży i niewygodną lokalizacją.

Jak powiedział minister ds. społeczności, Robert Jenrick:

- Ten rząd postanowił zjednoczyć i podnieść poziom naszego kraju, co oznacza stworzenie bogatego i żywego, a także zintegrowanego społeczeństwa. Nauka angielskiego jest kluczowa do życia i pracy w tym kraju, a ludzie odnoszą duże korzyści, gdy potrafią mówić w języku angielskim płynnie. Spełniamy ten warunek w naszym nowym brytyjskim systemie imigracyjnym i przeznaczamy fundusze dla obecnych obywateli, którzy słabo lub wcale nie mówią po angielsku, aby pomóc im nauczyć się angielskiego szybko, aby mogli w pełni uczestniczyć w życiu społeczności lokalnych.

