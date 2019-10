„Imigranci ugotowali i podali dziś Twoje jedzenie” - restauracja w Londynie wydaje klientom anty-brexitwe rachunki

Fot. Twitter (@Nick_BLM), Facebook, Getty

W internecie od kilku miesięcy krążą zdjęcia rachunków z pewnej londyńskiej restauracji, na których - pod spisem zamówionych potraw i napojów oraz sumą do zapłaty - widnieje bardzo wymowna uwaga, której wydźwięk wydaje się dość jasny w kontekście Brexitu.

Sprawa rozpoczęła się prawdopodobnie na Twitterze, gdzie jeden z użytkowników udostępnił zdjęcie rachunku restauracyjnego z zaznaczonym dolnym fragmentem wydruku. We wskazanym miejscu czytamy: „’Brexit jest zły’. Imigranci czynią Brytanię wielką! Oni również ugotowali i podali dziś Twoje jedzenie”. Autor tweeta do zdjęcia dodał swój własny komentarz: „Ponieważ Westminster Kitchen sprzeciwiła się Brexitowi i wsparła swoich pracowników-imigrantów na swoich rachunkach, teraz otrzymają oni nienawistne maile i groźby śmierci od skrajnej prawicy. Upewnijmy się”.

Because Westminster Kitchen opposed brexit and supported their immigrant workers on their receipts they are now getting hate mail and death threats from the far right. Let's make sure @WestKitchSE1 tables are full! Use #IstandWithWestminsterKitchen to post your support pic.twitter.com/HCrbbN5hlP