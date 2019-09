Bogaci „kupują sobie” pozwolenia na wjazd do Wielkiej Brytanii? Za 2 MILIONY funtów mogą dostać „złote wizy”

Fot. Getty

Pomimo wprowadzenia ograniczeń do specjalnego programu wizowego dla osób najbogatszych, w ciągu pierwszego półrocza 2019 roku odnotowano rekordową liczbę pozytywnie rozpatrzonych wniosków od 2014 roku. Zamożni "kupują sobie" tzw. „złote wizy” za - bagatela - 2 MILIONY funtów...

Jak podaje dziennik „The Guardian”, liczba zamożnych cudzoziemców, którzy zainwestowali co najmniej 2 miliony funtów w Wielkiej Brytanii w zamian za „złotą wizę” osiągnęła najwyższy poziom od 2014 roku - i to pomimo wprowadzenia ograniczeń w specjalnym programie dla najbogatszych.

W pierwszej połowie 2019 roku Home Office przyznało wizy inwestorskie 1 poziomu 255 osobom. Według danych ministerstwa liczba pozytywnie rozpatrzonych wniosków w okresie 6 miesięcy była najwyższa od 2014 roku. Tzw. „złote wizy” pozwalają mieszkać i pracować w Wielkiej Brytanii przez pięć lat.

W grudniu 2018 roku ówczesna minister ds. imigracji w Home Office, Caroline Nokes, zawiesiła kontrowersyjny program dla osób zamożnych, mówiąc: - „Nie będziemy tolerować ludzi, którzy nie postępują zgodnie z zasadami i próbują nadużywać system”. Później rząd wycofał się z tej decyzji i utrzymał program, wprowadzając jednak surowsze zasady od kwietnia 2019 roku - w celu zwalczania przestępczości zorganizowanej i zapobiegania „praniu” pieniędzy.

Od wprowadzenia zaostrzonych zasad z początkiem kwietnia, do końca czerwca, czyli w okresie trzech miesięcy Home Office przyznało aż 124 „złote wizy”. Dla porównania, w tym samym okresie 2018 roku, gdy zasady rozpatrywania wniosków były łagodniejsze, przyznano 91 takich wiz. Dane Home Office wskazują, że tylko cztery wnioski zostały odrzucone.

Zgodnie z zaostrzonymi przepisami wnioskodawcy muszą zainwestować co najmniej 2 miliony funtów w brytyjskie przedsiębiorstwa, a także muszą być w stanie udowodnić, że przez co najmniej dwa lata będą mieli prawnie zagwarantowaną możliwość dysponowania funduszami pieniężnymi - a nie, że prawo do pieniędzy mieli przez poprzednie 90 dni. Ponadto, jeśli posiadacz „złotej wizy” utrzyma swoją inwestycję przez pięć lat, to będzie uprawniony do bezterminowego pozwolenia na pobyt w Wielkiej Brytanii oraz do ubiegania się o brytyjskie obywatelstwo.

Jak podaje dziennik „The Guardian”, specjalny program wizowy wzbudza wciąż ogromne kontrowersje, ponieważ osoby, które otrzymały „złote wizy” niejednokrotnie znajdowały się zastanawiającej sytuacji. Przykładowo, brytyjski dziennik pisze o wizie dla pewnej zamożnej kobiety, która miała być w niejasny sposób powiązana z "brudnymi finansami" jednej z brytyjskich firm. Kobieta ta jest ponadto żoną bankiera, skazanego za defraudację setek milionów z narodowego banku Azerbejdżanu.

Innym posiadaczem „złotej wizy”, według „The Guardian” został syn pewnego polityka z Kazachstanu, oskarżonego o sprzeniewierzenie 5 miliardów dolarów i kłamstwo przed sądem, dotyczące wielkości swojej fortuny, w której skład weszła m.in. londyńska posiadłość o wartośco 17 milionów funtów.