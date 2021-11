Ile zajmuje Elonowi Muskowi zarobienie średniej rocznej pensji w UK? Ta informacja zszokuje nawet największych fanów założyciela Tesli

Fot. Getty

No właśnie - ile zajmuje Elonowi Muskowi – najbogatszemu człowiekowi na świecie, zarobienie średniej rocznej pensji w Wielkiej Brytanii? Lepiej usiądźcie wygodnie w fotelu, bo ta informacja może Was dosłownie „powalić na ziemię”.

Na jednym z portali internetowych wyliczono, że zarobienie średniej rocznej pensji w Wielkiej Brytanii zajmuje Elonowi Muskowi... 1 minutę i 47 sekund. Lub, jak kto woli, 107 sekund. Zdziwieni? Niektórzy z Was pewnie tak, a niektórzy może i nawet się tego spodziewali. W końcu ten pochodzący z Afryki Południowej przedsiębiorca jest założycielem lub współzałożycielem takich gigantów jak PayPal, SpaceX, Tesla, Neuralink i Boring Company, a jego majątek jest według Bloomberga szacowany na 188,5 mld dolarów, a według Forbesa na 189,7 mld dolarów (dane ze stycznia 2021 r.).

Elon Musk pomoże w walce z głodem na świecie?

Jakiś czas temu dyrektor Światowego Programu Żywnościowego ONZ (ang. World Food Programme, WFP), David Beasley, rzucił wyzwanie ultra bogatym przedsiębiorcom, aby „stanęli na wysokości zadania” i „podjęli jednorazowe działanie” w celu rozwiązania problemu głodu na świecie. Beasley rzucił to wyzwanie w szczególności Elonowi Muskowi i założycielowi Amazona Jeffowi Bezosowi, mówiąc: „6 miliardów dolarów na pomoc 42 milionom ludzi, którzy dosłownie umrą, jeśli do nich nie dotrzemy. To nie jest skomplikowane”. Musk szybko odpowiedział na wyzwanie, odpowiadając dyrektorowi WFP na Twitterze w następujących słowach: „Jeśli WFP może opisać w tym wątku na Twitterze, jak dokładnie 6 miliardów dolarów pomoże rozwiązać problem głodu na świecie, to sprzedam akcje Tesli już teraz i zrobię to. Ale księgowość [w zakresie pomocy] musi być w pełni jawna, aby opinia publiczna dokładnie widziała, jak wydawane są pieniądze” - napisał Musk.