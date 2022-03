Ile wyniesie kwota wolna od podatku w roku podatkowym 2022/2023?

Co na temat podatków, ulg i kwoty wolnej od podatku powiedział Rishi Sunak w Spring Statement?

Przed rozpoczęciem kolejnego roku podatkowego 6 kwietnia, brytyjski rząd podał w Spring Statement zmiany podatkowe, które wejdą w życie już w przyszłym miesiącu. Należy do nich między innymi informacja o kwocie wolnej od podatku.

Wygłaszając w środę tegoroczne Spring Statement Rishi Sunak ogłosił, że ludzie będą mogli zarabiać 12 570 funtów rocznie bez płacenia podatku dochodowego lub ubezpieczenia społecznego.

Kwota wolna od podatku w 2022/2023

Warto jednak przypomnieć, że w roku ubiegłym kanclerz zadecydował o zamrożeniu kwoty wolnej właśnie na poziomie 12 570 funtów aż do roku 2026, dlatego, jeśli nasze zarobki w tym lub przyszłym roku ze względu na galopującą inflację pójdą do góry, zapłacimy większy podatek. Rząd jednak twierdzi, że powyższa kwota wolna od podatku oznacza obniżkę podatków dla 30 milionów ludzi w UK.

Obniżka podatków i ulgi

Kanclerz wyszedł jednak naprzeciw potrzebom mieszkańców Wysp w związku z rosnącymi kosztami życia i zapowiedział obniżkę podatków, zarówno dla pracowników na etacie jak i samozatrudnionych. Będzie to pierwsza od 16 lat obniżka podstawowej stawki podatku dochodowego z 20 proc. do 19 proc. Ma ona obowiązywać do 2024 roku.

Jak zauważa Agnieszka Moryc z firmy Admiral Tax: „Dobrą informacją dla pracodawców jest to, że rząd postanowił podnieść stawkę Employment Allowance, czyli ulgę dla pracodawców, dzięki której mogą obniżyć wydatki na NI pracowników do 5 000 funtów”.

Rishi Sunak obiecał także, że rząd zreformuje program ulg podatkowych od pieniędzy wydawanych przez firmy na badania i rozwój. Jednak szczegóły na ten temat mają pojawić się dopiero w jesiennym budżecie.