Spring Statement 2022: Fuel tax zostanie obniżone o 5 pensów na litrze! Co jeszcze zapowiedział Rishi Sunak?

Zapowiadana już wcześniej w brytyjskich mediach obniżka "fuel tax" została potwierdzona przez Rishiego Sunaka w rządowym Spring Statement 2022. Jak będzie wyglądała obniżka akcyzy na paliwo w praktyce? Co jeszcze zapowiedział kanclerz? Zapraszmy do lektury naszej relacji!

Przemówienie Rishiego Sunaka rozpoczęło się od zaznaczenia, że Wielka Brytania ma „moralną odpowiedzialność”, aby wykorzystać swoją „siłę gospodarczą”, w celu pomocy Ukrainie, w tym poprzez pomoc gospodarczą i humanitarną, a także sankcje nakładane na Rosję. Kanclerz zaznaczył, że ​​działania podjęte przeciwko Moskwie nie są „bezkosztowe” i stanowią „ryzyko dla ponownego wzrostu naszej ekonomii”. Ze względu na trwające działania na froncie oraz ich wpływ na globalną sytuację gospodarczą, na tę chwilę bardzo trudno jest oszacować dokładny wpływ tych czynników na ekonomię (i nie tylko ją!) na Wyspach.

Według wstępnych projekcji brytyjska gospodarka wzrośnie w tym roku o 3,8%. Prognozy przewidują wzrost o 1,8% w 2023 roku, a następnie 2,1%, 1,8% i 1,7% w kolejnych trzech latach.

Co zostało zaprezentowane podczas Spring Statement 2022?

Pierwszą (najważniejszą?) zapowiedzią rządu zaprezentowaną podczas Spring Statement jest obnieżenie stawki "fuel tax" o pięć pensów na litrze. W jaki sposób pomoże to domowym budżetom w UK? Według RAC zmiana ta sprawi, że zatankowanie do pełna rodzinnego samochodu z 55-litrowym bakiem obniży rachunek o okło 3,30 funta. Obniżka ta wejdzie w życie ze skutkiem niemal natychmiastowym. Zacznie obowiązywać już dziś, od godziny 18:00. W marcu 2023 roku akcyza wrócić do normalnego poziomu.

To jednak nie wszystko! Ogłoszono pierwszą od 16 lat obniżkę podstawowej stawki podatku dochodowego - z 20% do 19%. Będzie ona obowiązywała do końca obecnej kadencji rządu Borisa Johnsona w 2024 roku. Z kolei próg ubezpieczenia społecznego National Insurance zostanie podniesiony o 3000 funtów. Oznacza, że kwota wolna od podatku dochodowego (income tax) wyniesie 12 570 funtów. To obniżka podatków dla 30 milionów ludzi, a jej wysokość sięgnie ponad 330 funtów rocznie.

Podatek VAT na remont domu pod kątem poprawy jego energooszczędnosci zostanie zniesiony. Oznacza to, że jego stawka na termoizolację, panele fotowoltaiczne i pompy ciepła wyniesie 0%. Funusze Household Support Fund (Fundusz Wsparcia Gospodarstw Domowych) dla samorządów lokalnych zostaną podwojone i sięgną 1 miliarda funtów. Oprócz tego kanclerz Sunak obiecuje, że rząd zreformuje program ulg podatkowych od pieniędzy, które prywatne firmy wydają na badania i rozwój. Rząd obniży stawki podatkowe na inwestycje przedsiębiorstw, a szczegóły w tej kwestii zostaną określone w budżecie jesienią.

I wreszcie, stawka Employment Allowance ma zostać podniesiona do 5000 funtów. Według Sunaka w efekcie będzie to obniżka podatków o wartości do 1000 funtów dla pół miliona małych firm.

W jakiej kondycji znajduje się brytyjska ekonomia?

Przypomnijmy, inflacja w UK w lutym wyniosła 6.2%, jak wynika z oficjalnych danych ONS. Nie tylko okazała się wyższa, niż spodziewali się eksperci (ekonomiści oczekiwali odczytu w wysokości 5,9%), ale mamy również do czynienia z najszybszym wzrostem cen od trzech dekad. Więcej na ten temat pisaliśmy w artykule: "W lutym 2022 roku odnotowano rekordowy poziom inflacji w UK - tak źle nie było do 30 lat!"

Dodajmy również, iż brytyjskie media spekulując o tym, co kanclerz Sunak ogłosi, były przekonane, iż zdecyduje się na tymczasowe obniżenie akcyzy na paliwo do 5 pensów za litr. Zgodnie z ustaleniami "The Daily Telegraph", kanclerz Sunak jest gotów na obniżenie kosztów tankowania samochodu, a oprócz tego może złagodzić presję związaną z podwyżką o 1,25 procent składki NI poprzez podniesienie progów, od których ludzie zaczynają płacić podatek. Więcej na ten temat pisaliśmy w artykule: "Rishi Sunak szykuje się do obniżki fuel tax i wstrzymania podwyżek NI".