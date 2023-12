Styl życia Uncja, funt, pinta i cup. Podręczny przelicznik miar PL-UK

Ile mililitrów ma pinta? Ile gram to funt? Jak duża jest standardowa szklanka cukru i co to jest czubata łyżeczka? Podpowiadamy, jak czytać brytyjskie przepisy kulinarne i zorientować się pośród różnych miar i wag występujących w Wielkiej Brytanii. Poniższy przelicznik miar ułatwi orientację w brytyjskich przepisach.

Funty i uncje

Choć w Wielkiej Brytanii obowiązuje system metryczny, to wciąż w wielu miejscach można zobaczyć oznaczenia wagi w uncjach czy funtach. Szczególnie zdarza się to przy sprzedaży owoców i warzyw na ryneczkach, gdzie cena podana jest za funt.

1 uncja to 28 gramów

1 funt to 454 gramy.

Dla ułatwienia można zapamiętać, że funt to niecałe pół kilograma.

Pinta i galon

Sporo problemów dostarcza uściślenie objętości napojów. W Wielkiej Brytanii piwo często jest sprzedawane na pinty, podobnie sok czy mleko.

1 pinta – 568 ml

1 galon – 4,6 l

Objętość pinty często jest zaokrąglona do 0,6 litra. Dodatkowo warto wiedzieć, że w USA pinta i galon są o 20 proc. mniejsze od brytyjskich. Ich objętości wynoszą 473 ml i 3,7 l. Przed zastosowaniem przepisu z internetu lepiej więc upewnić się, czy jest on publikowany przez brytyjski, czy amerykański portal. Najlepiej jednak unikać podawanie objętości w pintach, szczególnie, jeśli w daniu liczy się precyzja. Butelka mleka, która w Polsce jest litrowa, w Anglii będzie miała nieco więcej niż litr, gdyż będą to 2 pinty.

Ile mililitrów ma cup?

Kolejną jednostką miary stosowaną przepisach jest cup czyli kubek. Co więcej, jest on stosowany zarówno do płynów jak i produktów sypkich. Jeśli mierzymy płyny, cup odpowiada 250ml (w USA 240ml). Natomiast jeśli chcielibyśmy przeliczać sypkie produkty na gramy, należałoby stosować specjalne tabele. Dlatego najlepiej zaopatrzyć się w miarkę lub kubek o objętości 250 ml i nim odmierzać także sypkie składniki.

Objętość kieliszka do wina i nalewki

Podobnych problemów dostarcza sytuacja, gdy do potrawy trzeba dodać kieliszek cherry lub lampkę wina. Ile ml mieści się w kieliszku wódki? Standardowe polskie kieliszki mają 25-40 ml objętości, choć niektórzy mają w domu kieliszki o pojemności 100 ml. W Irlandii Północnej i Szkocji shoty serwuje się w kieliszkach 35 ml. W Anglii i Walii kieliszek wódki ma zazwyczaj 25 ml. Jeśli więc do deseru trzeba wlać „mały kieliszek Malibu”, to chodzi raczej o 25 ml. Jeśli nie doprecyzowano wielkości, dla bezpieczeństwa lepiej zacząć od 25 ml i zwiększyć ilość, jeśli smak będzie za mało intensywny.

Jeszcze więcej zamieszania wprowadzają kieliszki wina. Typowy kieliszek zawierał 180 ml wina w latach ’50, 300 ml w roku 2000, a dziś popularne są duże kieliszki 450 ml. Ile ml to jest kieliszek wina? Standardowo jedna jednostka wina to na Wyspach 125 ml. Ponieważ dawniej kieliszki były mniejsze, o mniej więcej taką ilość wina chodzi w starszych przepisach, gdy mowa w nich o kieliszku wina. Obecnie typowy kieliszek wina ma ok. 200 ml. W nowych przepisach raczej o taką miarę chodzi, gdy podawana jest np. ilość wina, którą trzeba wlać do bigosu. Wina nalewamy do kieliszka tyle samo, jak gdybyśmy chcieli je wypić – nie „po brzegi”.

Objętość typowej szklanki

Niestety podobnych problemów dostarczają miary podawane w szklankach. W większości przepisów różnice na poziomie 30 – 100 ml objętości nie będą problemem – w końcu wszystkie składniki mierzymy tą samą szklanką, więc proporcje będą zachowane. Jednak czasem nie wystarczy informacja, że do mąki trzeba wlać „szklankę mleka”. Przyjmuje się, że typowa szklanka ma 250 ml, mimo, że wiele osób ma w domu szklanki o pojemności od 100 do 500 ml. Jeśli w przepisie proporcje są mniej istotne, wystarczy wziąć dowolną szklankę i odmierzać nią wszystkie wymienione składniki. Jeśli danie może łatwo nie wyjść, gdy zachwiane będą proporcje składników, warto poszukać przepisu, w którym ilości będą podane w mililitrach.

Ile się zmieści w jednej łyżeczce?

Powodem, dla którego dość często nie wychodzą przepisy z brytyjskich książek kucharskich, jest obecność określeń takich jak teaspoon i tablespoon. W skrócie (tsp., tbsp.) są one do siebie łudząco podobne. Tymczasem chodzi o łyżeczkę do herbaty i łyżkę stołową, a więc aż ok. 10 g różnicy w wadze produktu. Sytuację dodatkowo komplikuje fakt, że obecnie każdy ma w domu różne łyżeczki, a poza tymi do herbaty wielu producentów oferuje też malutkie do przypraw czy deserów. Poza dizajnerskimi łyżeczkami warto więc trzymać w domu jedną zwyczajną do odmierzania składników lub zaopatrzyć się w zestaw standardowych miarek kuchennych.

Podsumowując: łyżka to 15 g łyżeczka do herbaty to 5 g jeśli w przepisie nie jest zaznaczone, że chodzi o czubatą łyżkę, to mowa o ilości soli czy cukru, która mieści się na łyżce „na płasko”.

Miarka zastąpi przelicznik miar

Jeśli ktoś często używa przepisów kulinarnych, powinien zakupić zestaw miarek brytyjskich. Zwykle w formie różnej wielkości kubeczków oferują wszelkie spotykanie w przepisach objętości i miary.