Ile Polacy mieszkający w UK wysyłają pieniędzy do Polski? Mamy oficjalne dane NBP

Jak wynika z danych udostępnionych przez Narodowy Bank Polski, Polacy przebywający na emigracji wysyłają do kraju coraz mniej pieniędzy. Zanotowano znaczny spadek wpływów z Wielkiej Brytanii i Irlandii.

Transfery finansowe do Polski pochodzące od Polaków przebywających na emigracji w I kwartale 2022 roku wyniosły 4,4 mld zł. W porównaniu z takim samym okresem, tyle że w 2021 roku, mamy do czynienia ze spadkiem o 0,04 miliarda złotych. "W I kwartale 2022 r. z tytułu pracy Polaków za granicą do kraju trafiło 4,4 mld zł. Na kwotę tę złożyły się przekazy od migrantów krótkookresowych w wysokości 1,4 mld zł (tj. 32,0 proc. ogółu transferów) i od migrantów długookresowych w wysokości 3,0 mld zł (tj. 68,0 proc. całej kwoty). W stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku łączna wielkość przekazanych środków była nieznacznie niższa" - jak podaje NBP.

Polacy pracujący na Wyspach przesyłają do kraju coraz mniej pieniędzy

Co jest zasadniczą przyczyną takiego stanu rzeczy? Według Narodowego Banku Polskiego wpływ na spadek ma kurs walutowy złotego oraz znacznie niższy niż przed rokiem napływ środków z dwóch krajów - Wielkiej Brytanii i Irlandii. "Z drugiej strony, zarejestrowano wzrost środków przekazywanych do Polski z Niemiec, Holandii i Norwegii" - czytamy dalej.

Niemcy są tym krajem, z którego do Polski "popłynęło" najwięcej pieniędzy od Polaków tam pracujących. W rzeczonym okresie Polacy przekazali do PL 1,4 mld zł. Dla porównania, w przypadku UK suma ta wyniosła 0,9 mld zł. Sumując przekazy z obu tych krajów otrzymamy nieco ponad połowę (50,2 proc.) całości transferów finansowych do naszej ojczyzny.

Wielka Brytania wciąż jest w czołówce pod względem transferu pieniędzy Polaków do kraju

Warto również przyjrzeć się nie tylko temu ile pieniędzy wpływa do Polski, ale również temu ile pieniędzy z niej wypływa. W pierwszym kwartale bieżącego roku takie "straty" wyniosły 6,1 mld zł. W porównaniu z analogicznym okresem w roku 2021 mieliśmy do czynienia ze kwotą o 0,3 mld zł większa. Większość tych środków - 77,6 proc. - zostało przekazanych na Ukrainę.

