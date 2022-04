Ile kosztuje pełne naładowanie telefonu i laptopa w Wielkiej Brytanii?

Fot. Getty

Wraz z rosnącymi cenami energii w Wielkiej Brytanii, coraz częściej zaczynamy się zastanawiać, ile kosztuje nas używanie podstawowych przedmiotów codziennego użytku. Eksperci pokusili się o wyliczenie, ile na Wyspach będzie nas teraz kosztowało pełne naładowanie telefonu i laptopa.

Rosnące ceny energii każą nam się baczniej przyglądać kosztom, jakie generują sprzęty codziennego użytku, takie jak pralka, zmywarka, lodówka czy komputer. Wiadomo jest, że pewne sprzęty pobierają więcej energii, a inne mniej, a także że bez niektórych urządzeń możemy się obejść, a bez innych już raczej nie. No właśnie, wśród tych, bez których ciężko byłoby nam żyć, są na przykład telefon i komputer. Eksperci U Switch pokusili się o wyliczenie, ile obecnie będzie nas kosztować pełne naładowanie tych urządzeń.

Ile kosztuje pełne naładowanie smartfona?

Eksperci przyjęli, że nasze smartfony ładujemy średnio 2 godziny 40 minut dziennie. A to oznacza, że przy obecnych cenach energii średni roczny koszt ładowania telefonu komórkowego wyniesie – zaledwie!! - 85 pensów. Jest to oczywiście średnia cena - w przypadku niektórych ludzi, którzy znacznie częściej używają swojego telefonu (np. do długich rozmów biznesowych lub do oglądania na telefonie filmów), roczny koszt ładowania telefonu może być nieco wyższy.

Ile kosztuje pełne naładowanie laptopa?

Jak widać powyżej, ładowanie telefonu nie jest luksusem, na który nie byłoby nas stać. Nieco więcej natomiast zapłacimy za ładowanie laptopa. Zwłaszcza, że w ostatnim czasie więcej korzystaliśmy ze sprzętu domowego z uwagi na pandemię i wciąż niektórzy z nas pracują jeszcze trochę z domu. Eksperci wyliczyli, że ładowanie laptopa przez siedem godzin dziennie i przez pięć dni w tygodniu, kosztuje średnio £12,26 rocznie.