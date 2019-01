Ile chciałbyś zarabiać? Co odpowiedzieć na takie pytanie w trakcie rozmowy o pracę?

W życiu każdego człowieka pojawia się kilka najważniejszych pytań. Jednym z nich jest pytanie oto ile chciałby zarabiać. Zastanówmy się, co teraz odpowiada się na takie pytanie.

Temat tego tekstu pojawił się na polskiej grupie na Facebooku, która zrzesza Polaków wracających do Polski z UK. Jeden z użytkowników zadał takie pytanie, ponieważ ostatnia rozmowa o pracę w Polsce miała miejsce 15 lat temu. Od tego czasu wiele się zmieniło, ale czy na pewno?

Jeden z internautów zauważył, że obecnie w Polsce jest "rynek pracownika, a nie pracodawcy" z czym trudno się nie zgodzić biorąc pod uwagę ostatnie wskaźniki bezrobocia w Polsce, które jest wyjątkowo niskie. Jednak trzeba zauważyć, że rynek pracownika dotyczy oczywiście nie wszystkich zawodów. Podobnie jak to ma miejsce w Wielkiej Brytanii, w Polsce najbardziej pożądani są pracownicy branży IT, a także specjaliści budowlani i inni wykwalifikowani robotnicy.

Inni piszą, że najlepiej jest rozeznać się w tej sprawie w podobnych firmach. Najlepiej poszukać takich informacji w sieci wraz z opinią o firmie. Niektórzy napisali, że od razu wprost mówili jakie są ich oczekiwania i z tym też trudno się nie zgodzić. Lepiej zawsze postawić wszystko jasno zamiast później mieć niespodziankę.

Wiele osób radzi także, aby mówić więcej niż się oczekuje, ponieważ polscy pracodawcy rzadko znają takie słowo jak podwyżka i po prostu lepiej na nią nie liczyć. Jeden z internautów odpowiedział wręcz bardzo dosadnie: "3 tys. na rękę, a że ręce mam dwie...".

Wysokość oczekiwanej wypłaty zależy oczywiście od warunków życia w Polsce. Jeśli ktoś ma własne mieszkanie i nie musi opłacać czynszu, albo rat kredytu mieszkaniowego, to jest mu zdecydowanie łatwiej. Trzeba pamiętać jednak, że ceny w Polsce są dość zbliżone do cen brytyjskich, co przekłada się na wysokie koszty życia. Niestety wysokość płac w Polsce już nie jest brytyjska więc warto wziąć to pod uwagę kalkulując wysokość pensji.