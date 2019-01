Kurs funta: Brytyjska waluta weszła w Nowy Rok na stabilnej pozycji. Co jednak będzie dalej?

Brytyjski funt był jedną z walut, która rozpoczęła Nowy Rok na stabilnej pozycji. Nieznaczna poprawa sytuacji szterlinga związana jest z niedawną wypowiedzią ministra obrony, który oświadczył, że obecny kształt umowy ws. Brexitu ma szansę otrzymać akceptację parlamentu brytyjskiego.

Analitycy finansowi przewidują, że kurs funta w tym roku zostanie poważnie zdestabilizowany przez Brexit – zarówno ryzyko braku umowy z UE jak i sam okres wdrożeniowy, który rozpocznie się 31 marca. 2019 rok funt jednak rozpoczął – relatywnie – pozytywnie, czyli bez większych wahań, na stabilnej pozycji 1.2750 wobec waluty euro i 1.27 wobec dolara. Z kolei wobec polskiego złotego funt plasuje się na niskim poziomie 4.77 zł.

Jak Brexit wpłynie na oszczędności mieszkańców Wysp w 2019 roku?

Brytyjska waluta zareagowała jednak pozytywnie na wypowiedź ministra obrony, Jeremy’ego Hunta, który oświadczył, że porozumienie dotyczące Brexitu zawarte między Theresą May i UE może zostać zaakceptowane przez brytyjski parlament, jeśli Wspólnota zgodzi się na doprecyzowanie, że opcja „backstop” dotycząca irlandzkiej granicy będzie czasowa.

W poniedziałek jednak Jean-Claude Juncker stwierdził, że Wielka Brytania musi sama rozwiązać swoje problemy. Brexit nadal pozostaje zatem drażliwym tematem, który blokuje jakikolwiek zdecydowany wzrost wartości funta.

Analitycy przewidują, że najbliższe dwa tygodnie będą dla funta decydujące. Mimo że nie została jeszcze wyznaczona dokładna data głosowania nad umową brexitową w brytyjskim parlamencie, ostatecznym terminem jest 14 stycznia. To od wyniku głosowania będzie zależało to, czy Wielka Brytania wystąpi z UE z umową, czy bez niej. Ten drugi scenariusz należy do jednak do najczarniejszych i będą wiązały się z nim problemy gospodarcze dla Wielkiej Brytanii, co na pewno odczuje szterling.

Theresa May w noworocznym orędziu NACISKA na posłów Izby Gmin, aby zagłosowali za jej porozumieniem z UE