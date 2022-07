Ile brytyjskiego podatnika kosztuje utrzymanie rodziny królewskiej?

W roku podatkowym do kwietnia 2022 r. wydatki brytyjskiej rodziny królewskiej sięgnęły 102,4 miliona funtów. W porównaniu z rokiem podatkowym 2020-2021, mamy do czynienie ze wzrostem o 17 procent. Jaka część tej kwoty została pokryta przez podatników na Wyspach?

Królewskie życie do tanich nie należy - jak wynika z najnowszych rachunków Pałacu Buckingham, które zostały opublikowane w zeszłym tygodniu, utrzymanie brytyjskiej monarchii znacząco podrożało w przeciągu ostatniego roku podatkowego (kwiecień 2021-kwiecień 2022). Ogólne wydatki rodziny królewskiej sięgnęły 102,4 miliona funtów, co oznaczało wzrost o 17% w porównaniu rok do roku. Jak czytamy na łamach specjalistycznego portalu "Bloomberg", najmocniej "po kieszeni" królową Elżbietę II i jej rodzinę uderzyły rosnące koszty utrzymania monarszych dóbr, w tym Pałacu Buckingham, Pałacu Św. Jakuba, Zamku Windsor i innych królewskich rezydencji. Właśnie to stanowi lwią część budżetu królewskiego i zawiera się w zawrotnej kwocie 69,3 mln GBP

Sir Michael Stevens, księgowy królowej, pełniący funkcję Keeper of the Privy Purse, zaznaczał, że w tym roku podatkowym rodzina królewska musiała stawić czoła "wyzwaniom operacyjnym i finansowym", które były związane z pandemią i wynikającymi z niej ograniczeniami. Przez Covid-19 dostęp turystów do rodziny królewskiej został mocno ograniczony, co przeszkodziły w uzyskaniu dodatkowych dochodów.

Ile NAS kosztuje utrzymanie Elżbiety II i rodziny królewskiej?

Ale to nie wszystko! Koszty utrzymania nieruchomości wzrosły o 55%. Koszty podróży wzrosły o około 40% do sumy 4,5 miliona funtów, ponieważ ograniczenia pandemiczne zostały rozluźnione, co umożliwiły księciu Walii odwiedzenie Barbadosu, a księciu i księżnej Cambridge - zwiedzenie Karaibów. Ta podróż kosztowała dokładnie 226 383 funtów.

Warto zwrócić uwagę jak bardzo rachunki sprzed kilku lat poszły w górę. Budżet rodziny królewskiej w UK w roku podatkowym w latach 2018-2019 sięgnął kwoty 67 milionów funtów. W przeciągu zaledwie czterech lat wzrósł o 53%! Ile zatem "dopłacamy" do wydatków Elżbiety II? Rodzina królewska twierdzi, że tegoroczny dotacja Sovereign Grant wyniosła 86,3 miliona funtów. W przeliczeniu "na łebka", czyli na jedną osobę w UK, wynosi 1,29 funta.

Jak wyglądają wydatki brytyjskiej monarchi?

Dodajmy, że wysokość dotacji jest ustalana co roku na podstawie tego, co jest wyższe - czy dotacja z roku poprzedniego czy 25% zysków z wartego 15,6 miliarda funtów Crown Estate. Ze względu na spadek zysków z dóbr korony, Sovereign Grant w tym i w następnym roku wyniesie właśnie 86,3 miliona funtów.

