Huragan Dudley wywołał prawdziwy chaos, ale najgorsze ma dopiero nadejść wraz z huraganem Eunice [wideo]

Huragan Dudley odciął tysiące gospodarstw domowych od prądu, wywołał chaos komunikacyjny, ale synoptycy ostrzegają przed huraganem Eunice, który ma być jeszcze silniejszy, a przez to bardziej niebezpieczny i gorszy w skutkach.

Po tym, jak huragan Dudley uderzył w rejony North East, Cumbria, North Yorkshire i Lancashire tysiące gospodarstw domowych zostało odciętych od prądu. Na niektórych odcinkach przestało także działać Tyne and Wear Metro ze względu na poważne uszkodzenia. Z kolei uszkodzone przewody w Carlisle zablokowały wszystkie linie w kierunku Glasgow i Edynburga.

Firma Northern Powergrid poinformowała w środowy wieczór, że „do tej pory ucierpiało 14 000 klientów”, a jej pracownicy byli w stanie ponownie podłączyć do sieci ponad 10 000 klientów. W oświadczeniu firma dodała jednak, że „apogeum jeszcze przed nami, a my pozostajemy w pełnej gotowości”.

Uderzenie huraganu Dudley

Rada Hrabstwa Durham wezwała wszystkich kierowców do zachowania ostrożności, zwłaszcza dużych pojazdów na ruchliwych trasach, takich jak A1M, A19, A66. Z kolei Environment Agency wydała obowiązujące od środy wieczorem trzy ostrzeżenia powodziowe dla Keswick Campsite i przy rzece Wye w Litton Mill w hrabstwie Derbyshire, a także 38 alertów powodziowych.

W niektórych częściach Szkocji, Irlandii Północnej, Walii i północnej Anglii prędkość wiatru wahała się w ciągu dnia od 60 do 70 mil na godzinę – a na niektórych obszarach porywy dochodziły do 80 mil na godzinę.

Ostrzeżenie przed huraganem Eunice

Według zapowiedzi synoptyków o wiele bardziej niebezpieczny ma być huragan Eunice, który uderzy w Wielką Brytanię już w piątek i ma wywołać także zamieć śnieżną. Będzie on znacznie silniejszy od huraganu Dudley, a meteorolodzy mówią, że w niektórych częściach kraju pojawi się tak porywisty wiatr, jakiego nie było w ciągu trzech dekad. Porywy mogą przekroczyć prędkość nawet 90 mil na godzinę w południowo-zachodniej i południowej Walii.

W całym kraju wydano ostrzeżenia pogodowe, a firmy energetyczne przewidują kolejne przerwy w dostawach prądu. London North Eastern Railway (LNER) ostrzegła klientów, aby spodziewali się przerw w świadczeniu usług w nadchodzących dniach i nie próbowali w ogóle podróżować w piątek. Podobne ostrzeżenie wydała kolej East Midlands Railway.

Na terenie Szkocji już trwają naprawy w związku z uderzeniem huraganu Dudley. ScotRail zlikwidowało prawie wszystkie połączenia w środę od godziny 16:00 w obawie przed powalonymi drzewami. Zakłócenia objęły także promy w Szkocji, aż 20 na 29 tras zostało odwołanych.

Synoptycy twierdzą, że wichury mogą osiągnąć prędkość nawet 100 mil na godzinę rejonach przybrzeżnych, a Environment Agency ostrzegła przed ryzykiem powodzi w południowej Anglii.

Katharine Smith z Environment Agency powiedziała:

- Silne wiatry mogą doprowadzić do powodzi w przybrzeżnych częściach zachodniego, południowo-zachodniego i południowego wybrzeża Anglii, a także rzeki Severn we wczesnych godzinach porannych w piątek i wczesnego popołudnia. Będzie to spowodowane tym, że huragan Eunice wywoła wysokie fale i potencjalną falę sztormową, która zbiega się z początkiem okresu wiosennych pływów.

Bursztynowe alerty w związku z huraganem Eunice będą obowiązywały od godz. 3:00 nad ranem w piątek i potrwają do godziny 21:00. Z kolei ostrzeżenie przed śniegiem na obszarach północnych będzie obowiązywało od godz. 3:00 do 18:00 tego samego dnia.

Looking ahead to #StormEunice on Friday, we are expecting to see even more dangerous weather conditions moving in