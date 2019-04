Sąd w UK orzekł: Home Office "za bardzo nastawione na wykrycie nieuczciwości" w aplikacjach imigracyjnych

Tragiczny wypadek autokaru w Portugalii: Zginęło przynajmniej 29 osób, a 27 zostało rannych

Co najmniej 29 osób zginęło, a 27 osób zostało rannych we wczorajszym wypadku na Maderze. Autokar wypadł z drogi po tym, jak doszło w nim do awarii układu hamulcowego.