Hiszpania grozi wprowadzeniem kwarantanny dla mieszkańców UK. To może być odpowiedź na restrykcje obowiązujące na Wyspach

To z uwagi na restrykcje panujące na Wyspach dla wszystkich przyjezdnych

Fot. Getty

Rząd Hiszpanii, tłumnie co roku obleganej przez Brytyjczyków, nie wyklucza wprowadzenia przymusowej kwarantanny od 21 czerwca dla wszystkich mieszkańców UK. Jest to nic innego jak odpowiedź na obowiązkową kwarantannę wprowadzoną 8 czerwca przez brytyjski rząd dla wszystkich osób wjeżdżających na Wyspy.

Hiszpania planowała się otworzyć na turystów dopiero 1 lipca, ale rząd postanowił przyśpieszyć procedury dla turystów z Unii Europejskiej i ze strefy Schengen i otworzyć dla nich granice już 21 czerwca. Wśród Europejczyków mogących skorzystać z wcześniejszego przyjazdu do Hiszpanii znaleźli się też obywatele Zjednoczonego Królestwa, ale Minister Spraw Zagranicznych Hiszpanii, Arancha Gonzalez Laya, zapowiedziała właśnie, że jej rząd może wprowadzić dla mieszkańców UK przymusową kwarantannę – taką samą, jaka obowiązuje od 8 czerwca wszystkie osoby wjeżdżające na Wyspy.

Hiszpania będzie prowadzić rozmowy z UK

Będziemy sprawdzać, jak będzie się zachowywać Wielka Brytania i będziemy prowadzić z UK rozmowy, by stwierdzić, czy powinniśmy wprowadzić zasadę wzajemności, ponieważ UK stosuje inne środki niż reszta Unii Europejskiej – zaznaczyła na antenie BBC Arancha Gonzalez Laya. A następnie dodała, że cała sytuacja jest „płynna” oraz że wszystko „zależy od sytuacji zdrowotnej, która dziś jest w Hiszpanii trochę lepsza niż w UK”. - Mam nadzieje, że do czasu otwarcia granic przez Hiszpanię, sytuacja w Wielkiej Brytanii jeszcze się polepszy – stwierdziła z nadzieją hiszpańska minister.

Otwarcie granic dla ratowania gospodarki

Hiszpania zdecydowała się na szybsze otwarcie granic dla obywateli państw członkowskich UE i strefy Schengen (obywatele innych państw będą mogli wjechać do Hiszpanii od 1 lipca) z uwagi na coraz trudniejszą sytuację gospodarczą, mocno zależną od dochodów z turystyki. - Turystyka to sektor kluczowy, jeśli chodzi o ożywienie gospodarcze. Udało nam się przyprzeć wirusa do ściany, w naszym kraju i na kontynencie europejskim... ale ryzyko nie zniknęło – powiedział Pedro Sanchez - premier Hiszpanii, która od wielu dni notuje poniżej 50 zgonów na Covid-19 dziennie.