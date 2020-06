Historia powrotu do zdrowia Michaela Schumachera - w jakim stanie znajduje się była gwiazda F1?

Oto pełna chronologia wydarzeń związanych z wypadkiem i powrotem do zdrowia Michaela Schumachera. Prześledź razem z nami, jak do tej pory wyglądała historia tragicznego wypadku gwiazdy F1!

29 grudnia 2013 roku Schumacher w towarzystwie syna zjeżdżał na nartach w Méribel we francuskich Alpach. Podczas zjazdu przy niskiej prędkości Schumacher upadł i uderzył głową w kamień, co, mimo założonego kasku, spowodowało u niego obrażenia głowy. Tego samego dnia Schumacher zostaje przetransportowany do szpitala Moutiers po wypadku, a następnie przewieziony do szpitala uniwersyteckiego w Grenoble, gdzie lekarze przeprowadzają operację neurochirurgiczną.

30 grudnia 2013 - mówi się, że Schumacher jest w „stanie krytycznym”, a były sportowiec zostaje wprowadzony w stan śpiączki farmakologicznej z powodu urazu wewnątrzczaszkowego. Badania wykazały ponadto stłuczenie mózgu, w związku z czym Schumachera poddano zabiegom neurochirurgicznym, które miały na celu zmniejszenie ciśnienia w mózgu. Podczas konferencji prasowej lekarze poinformowali, że gdyby Schumacher nie miał założonego kasku, zmarłby przed przyjazdem do szpitala

1 stycznia 2014 - stan Schumachera miał się poprawić po przeprowadzeniu drugiej operacji. Lekarze powiedzieli, że Schumacher przeszedł drugą operację, podczas której usunięto krwiaka w mózgu, a jego stan polepszył się, ale jego życiu wciąż zagrażało niebezpieczeństwo

7 stycznia 2014 - żona Schumachera, Corinna, przemawia publicznie po raz pierwszy od wypadku męża. "Proszę, zostawcie naszą rodzinę w spokoju" - zwróciła się do mediów.

31 stycznia 2014 - lekarze zaczynają stopniowo budzić Schumachera ze śpiączki farmakologicznej.

Luty 2014 - przedstawiciele Grenoble University Hospital potwierdzają, że ​​Schumacher wciąż żyje po kłamliwych doniesieniach o śmierci byłego kierowcy F1. Agentka Schumachera, Sabine Kehm, mówi, że Schumi wciąż znajduje się w fazie budzenia. Były kolega z zespołu Ferrari, Felipe Massa, odwiedza go w szpitalu. Colin Shieff, londyński neurochirurg, twierdzi, że jest mało prawdopodobne, aby Schumacher całkowicie wyzdrowiał.

Marzec 2014 - Sabine Kehm mówi, że pojawiły się niewielkie oznaki poprawy stanu zdrowia byłego kierowcy F1. Schumacher zostaje przeniesiony do Szpitala Uniwersyteckiego w Lozannie w Szwajcarii, w pobliże domu rodzinnego w Genewie.

Czerwiec 2014 - Schumacher zostaje całkowicie wybudzony ze śpiączki farmakologicznej.

Lipiec 2014 - Corinna mówi, że jej mąż zaczął rozpoznawać jej głos.

Wrzesień 2014 - rekonwalescencja Schumachera trwa w jego prywatnym domu w Genewie w Szwajcarii. "Biorąc pod uwagę ciężkie obrażenia głowy, których doznał, w ostatnich tygodniach i miesiącach poczyniono postępy. Jednak przed nami wciąż długa i trudna droga" - czytamy w oficjalnym oświadczeniu.

2015 - Prezydent FIA Jean Todt mówi, że były kierowca Ferrari „wciąż walczy”.

2016 - Sabina Kehm zapewnia, że rodzina Schumachera usiłuje pogodzić się z konsekwencjami wypadku, ale ma nadzieję, że Schumi „pewnego dnia wróci do nas”.

Styczeń 2019 - żona Michaela Schumachera tuż przed 50. urodzinami legendy Formuły 1 wydała łamiące serce oświadczenie. Jak zapewnia Corinna Schumacher rodzina "robi wszystko, co w ludzkiej mocy, aby pomóc" przykutemu do łóżka byłemu sportowcowi.

Lipiec 2019 - były szef zespołu Ferrari wyjawił w najnowszym wywiadzie, że bywa u Michaela Schumachera, z którym ogląda wyścigi Formuły 1. Jean Todt dodał jednocześnie, że Schumacher "wciąż walczy".

Wrzesień 2019 - dziennik "Le Parisien" donosi, że Michael Schumacher trafił do kliniki w Paryżu. Były mistrz świata Formuły 1 ma zostać poddany w klinice specjalnej terapii z wykorzystaniem komórek macierzystych