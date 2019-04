"Gra o tron", budowa "Titanica" i inne rzeczy, które nie trwały tak długo, jak Brexit

UK "wychodzi" już z Uni Europejskiej ponad 1000 dni. Wiele doniosłych wydarzeń w historii świata trwało krócej, niż operacja polityczna, którą tak nieudolnie przeprowadza brytyjski rząd.

W zasadzie Brexit rozpoczął się 23 czerwca 2016 roku, gdy miało miejsce niewiążące referendum dotyczące dalszego członkostwa Wielkiej Brytanii w Unii Europejskiej. Jak wszyscy wiemy większość głosujących (a dokładniej 51,89%) opowiedziała się za opuszczeniem struktur unijnych. Pierwotnie planowano, że proces ten zakończy się 29 marca 2019, ale tego dnia Izba Gmin większością głosów 344 do 286 po raz trzeci odrzuciła umowę Theresy May. Oznacza to, że 12 kwietnia dojdzie do "twardego" Brexitu lub członkowstwo w UE zostanie przedłużone, ale do tego czasu może się jeszcze wiele zmienić...

UE zgodzi się na wydłużenie Brexitu tylko jeśli rząd UK rozpisze nowe wybory albo przeprowadzi nowe referendum?

Minęło ponad 1000 dni od momentu wyroku wydanego przez Brytyjczyków do dziś i wydaje się, że rząd nie jest bliżej realizacji swoich zamierzeń, niż był kilka tygodni czy wręcz kilka miesięcy temu. Proces wychodzenia przeciąga się i pewnie będzie się jeszcze przeciągał. Może się okazać, że w związku z organizacją wyborów do Parlamentu Europejskiego w maju 2019 UK pozostałoby w UE nawet przez 5 kolejnych lat!

Do tego jeszcze nie doszło (póki co!), ale Wielka Brytania wychodzi z UK dłużej, niż...

1) Budowa "Titanica"

Brytyjski transatlantyk typu Olympic został zbudowany w Belfaście, między 31 marca 1909, a 31 maja 1911, co trwało 790 dni. Jak widać szybciej da się zbudować największy parowy statek pasażerski na świecie swojej epoki, niż przeprowadzić polityczną operację opuszczenia Unii Europejskiej...

2) Podróż na Marsa

Samotny, skalisty glob będący czwartą planetą od Słońca, leży trzydzieści pięć milionów mil od brytyjskiej Izby Gmin. Kiedy czerwona planeta i Ziemia są najbliżej siebie, przelot między nimi powinien zająć około 300 dni. Jak łatwo policzyć na Marsa dałoby się oblecieć wręcz trzy razy od czasu referendum...

3) Czas trwania "Gry o Tron"

Tu nie mamy do końca pewności i możemy się jedynie domyślać, ale epicka saga fantasy nakreślona przez George`a R.R. Martina rozciąga się w czasie na okres trzech lub w porywach czterech lat. Trzeba przy tym przyznać, że Brexitowi towarzyszy równie dużo niespodziewanych zwrotów akcji, zdrad sojuszy i zakulisowych ciosów w plecy, co walce o Żelazny Tron.

4) Konstrukcja wieży Eiffla

Jak długo trwa budowa dumnego, majestatycznego symbolu tożsamości narodowej? Cóż, jeśli jesteś Francuzem, to okres ten wyniesie około dwóch lat (trochę ponad 700 dni). Wieża Eiffla została wzniesiona w latach 1887-1889. Miała zostać rozebrana po 20 latach, ale oczywiście to się nigdy nie zdarzyło. Francuska "żelazna dama" stoi w zachodniej części miasta, nad Sekwaną, na północno-zachodnim krańcu Pola Marsowego.

5) Życie chomika

Średnia długość życia chomika wynosi około trzech lat (około 1100 dni). Tak więc niezliczone chomiki przeżyły całe swoje życie, nie znając nic poza niekończącymi się negocjacjami dotyczącymi Brexitu. Pomyślcie o tym! Zabawny fakt: chomiki są imigrantami. Pochodzą z Syrii i Turcji.

Na podstawie: BBC