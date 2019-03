Ile imigranci płacą za wynajem mieszkania w Londynie i innych częściach UK?

Nie ma żadnego zaskoczenie - najwięcej za wynajem mieszkania w UK zapłacimy w Londynie. Przeciętnie czynsz w brytyjskiej stolicy sięga aż £5187. Co ciekawe, to największa stawka w skali całej Europy!

Według badań przeprowadzonych przez Employment Conditions Abroad International (ECA) to właśnie w Londynie koszty utrzymania się emigrantów są najwyższe w Europie! W analizie wzięto pod uwagę 279 miast na całym świecie. Porównano średni koszt wynajmu domu wyposażonego w trzy sypialnie, który leży w rejonie popularnym wśród emigrantów. Wynik? Mieszkanie w Londynie najmocniej uderza w imigrancką kieszeń, a przeciętny czynsz wynosi aż 5187 funtów!

Rzecz jasna mamy do czynienia z wartością uśrednioną - badanie wykazało, że czynsze w samym centrum Londynu mogą sięgać nawet 7000 GBP, a na obrzeżach spadają do poziomu około 4000 GBP. Co ciekawe, w ciągu ostatniego roku ceny obejmujące obszar Zone 1 spadły. A co z tymi poza ścisłym centrum? - Czynsze w zewnętrznym Londynie były bardziej stabilne, ale przewiduje się, że wzrosną one wraz z większą dynamiką zakupu nieruchomości w całym mieście - komentował Alec Smith z ECA.

Jak czytamy na łamach specjalistycznego serwisu Homesandproperty.co.uk sytuacja w innych brytyjskich miastach nie jest taka zła. W Manchesterze za mieszkanie w domu z trzema sypialniami w dzielnicy gęsto zaludnionej przez imigrantów zapłacimy £1844. Brytyjskie "miasto włókniarzy" tym samym zajmuje drugą pozycję w UK, 30. miejsce w rankingu najdroższym miast w Europie i 119. na liście światowej. Niemniej różnica między wysokości czynszu w Londynie a Manchesterze jest niesamowicie wysoka!

A co z innymi miastami na Wyspach? W Birmingham odnotowało największy wzrost kosztów wynajmu w UK. W skali roku czynsze poszły w górę aż o 110 funtów. Ogólnie miasto to zajmuje 36. miejsce w europejskim zestawieniu. Z jeszcze większą dynamiką wzrostu mamy do czynienia w przypadku Dublina. W stolcu Irlandii jeszcze dwa lata temu za wynajem płaciliśmy 236 GBP, z kolei w 2018 czynsze poszły w górę do poziomu 2902 GBP!

Obecnie Dublin to już piąte najdroższe miasto na starym kontynencie. Ciekawe czy prześcignie Londyn...