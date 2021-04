Gospodarka UK powróci do stanu sprzed epidemii najwcześniej w połowie 2022 r.

Fot. Getty

Pomimo stopniowego luzowania gospodarki, eksperci coraz częściej przyznają, że powrót do stanu sprzed epidemii zajmie jeszcze trochę czasu. Z najnowszych prognoz wynika, że gospodarka UK na dobre odbije się najwcześniej w połowie 2022 r.

W zeszłym roku gospodarka Wielkiej Brytanii skurczyła się w stopniu nienotowanym przez ostatnie trzy stulecia. Dlatego też trudno się dziwić, że mimo spadającej liczby zakażań (także i zgonów), błyskawicznie prowadzonego programu szczepień i stopniowego luzowania lockdownu, minie jeszcze trochę czasu, zanim wszystko wróci do stanu sprzed wybuchu pandemii. Z sondażu przeprowadzonego na zlecenie Reuters wśród kilkudziesięciu ekonomistów wynika, że z końcem 2021 r., gdy skończy się rządowy program wspierania zatrudnienia, bezrobocie wzrośnie w UK do poziomu 6,2 proc. Jednocześnie eksperci przewidują, że w tym roku gospodarka brytyjska urośnie o 5 proc. i o następne 5,5 proc. w roku 2022.

Gospodarka UK po pandemii

To, że gospodarka brytyjska wróci do czasów sprzed pandemii mniej więcej w połowie 2022 r., prognozuje także Kanclerz Skarbu Rishi Sunak. Większość ekspertów jest podobnego zdania, choć nie wszyscy. W trakcie sondażu Reuters, w którym udział wzięło ok. 70 ekonomistów, sześciu ekspertów stwierdziło, że gospodarka UK tak szybko się jednak nie odbije z kryzysu, a pięciu – że nie tylko powróci ona do stanu sprzed epidemii, ale że nastąpi to o wiele szybciej. - Coraz więcej wskazuje na to, że skutki trzeciego lockdownu dla gospodarki zaczęły zanikać - powiedział Paul Dales z Capital Economics. I dodał: - Trzymamy się naszego stosunkowo optymistycznego poglądu, że ponowne otwarcie gospodarki i program szczepień pozwolą PKB odzyskać poziom sprzed pandemii na początku przyszłego roku.