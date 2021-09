Gigantyczny spadek liczby imigrantów z UE w Wielkiej Brytanii. ONS opublikowało najnowsze dane

Brexit i pandemia przyczyniły się do wyjazdu z Wielkiej Brytanii aż 200 000 obywateli z UE.

Brytyjski urząd statystyczny (ONS) opublikował dane na temat liczby imigrantów z UE mieszkających na Wyspach. Okazało się, że w ciągu ubiegłego roku liczba obywateli UE spadła aż o 200 000 w UK, czyli z szacowanych 3,7 mln do 3,5 mln.

Negatywny wpływ Brexitu i pandemii jest mocno odczuwalny na Wyspach, a wynikający z tego realny brak pracowników przekłada się na problemy właścicieli wielu biznesów z różnych branż, nie wspominając już o niedoborach produktów spożywczych na półkach sklepowych. Opublikowane właśnie dane ONS dotyczące liczby imigrantów z UE tylko potwierdzają przyczyny i ukazują skalę problemu.

Gigantyczny spadek liczby imigrantów z UE

Jak pokazują dane Office for National Statistics (ONS) opublikowane w piątek - ponad 200 000 obywateli UE opuściło w zeszłym roku Wielką Brytanię. Za przyczyny uznaje się właśnie Brexit i jedną z największych zapaści ekonomicznych kraju. „Bloomberg” podaje, że tak gigantyczny spadek liczby imigrantów z UE na Wyspach wyjaśnia problemy z niedoborem pracowników na brytyjskim rynku pracy, co z kolei jest przyczyną pustych półek sklepowych, podwyżki cen i hamowania wyjścia z recesji związanej z pandemią.

Branża handlowa i gastronomiczna są bardzo uzależnione od pracowników z UE, dlatego to one odczuwają obecny kryzys najbardziej. Z kolei za przyczynę wyjazdu z UK tak wielu obywateli UE uznaje się Brexit – szczególnie zakończenie okresu przejściowego 1 stycznia 2021 roku i zmianę systemu imigracyjnego, w którym imigranci z UE są już traktowani o wiele mniej życzliwie niż wcześniej.

Ponadto pandemia uderzyła w Wielką Brytanię mocniej niż w wiele innych państw, co także sprawiło, że imigranci z UE zdecydowali się wrócić do swoich rodzimych krajów, bo tam czuli się bezpieczniej. Z kolei Brexit sprawił, że powrót tych, którzy wyjechali, okazał się trudniejszy, zwłaszcza w przypadku osób, które nie miały wcześniej wyrobionego statusu zasiedlenia.

Brak kierowców ciężarówek niekoniecznie związany z Brexitem

Co jednak ciekawe – ONS twierdzi, że brak kierowców ciężarówek, z którym zmaga się obecnie Wielka Brytania, niekoniecznie jest związany z opuszczeniem Wysp przez obywateli UE w wyniku Brexitu. Mimo że liczba obywateli UK pracujących jako kierowcy ciężarówek spadła o ponad jedną trzecią między połową 2020 roku a marcem tego roku – ONS twierdzi, że mogli oni zmienić pracę na inną – w innym zawodzie.

Modelowanie statystyczne sugeruje, że 100 000 osób emigrowało z UK między marcem i czerwcem 2020 roku, gdy wprowadzono pierwszy lockdown, co ukazuje znaczny wzrost w porównaniu z tym samym okresem roku 2018 i 2019, z czego ponad trzy czwarte to byli imigranci z UE – podało ONS. W tym samym czasie o wiele mniej obywateli UE przyjechało do Wielkiej Brytanii niż zazwyczaj w tym okresie.

- Jeszcze za wcześnie, aby stwierdzić, czy są to tymczasowe wyjazdy ze względu na pandemię i Brexit czy kontynuacja trendu wyjazdowego (…). Gdy zgromadzimy więcej danych, obraz ten stanie się jaśniejszy – poinformowało ONS.